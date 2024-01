Toux persistante : l’astuce d’un médecin pour s’en débarrasser

L'ESSENTIEL La toux persiste en moyenne trois semaines après un virus.

Le Dr Darien Sutton recommande de boire une tasse d'eau chaude avec une à deux gouttes d'huile essentielle d’Eucalyptus trois fois par jour pendant trois jours.

Y ajouter une cuillère de miel pourrait aussi aider à adoucir la toux.

La toux est un mécanisme de défense naturel en cas d’irritation des voies respiratoires. Mais quand la maladie en cause n’est plus là depuis plusieurs semaines et que la toux persiste, comment s’en débarrasser ? Dans ABC News, le docteur Darien Sutton, médecin urgentiste américain, nous délivre ses conseils.

Tousser est un phénomène normal

La toux “permet d’éliminer les sécrétions des bronches et facilite ainsi la respiration” indique le Vidal sur son site. Pneumonie, grippe, rhume, bronchite, asthme… Pour beaucoup de maladies, la toux est donc nécessaire. Et si elle persiste au-delà des symptômes de la pathologie initiale, c’est là aussi totalement normal. Le Dr Darien Sutton explique ce phénomène :

"Nous avons de petites poches d'air dans nos poumons, indique l'expert. Elles contribuent à échanger l'oxygène avec notre sang afin que nous puissions obtenir l'air dont nous avons besoin, mais avec les rhumes de saison, vous avez une accumulation de mucus qui irrite vos récepteurs de la toux." En moyenne, une toux peut persister trois semaines après un virus, parfois un peu plus.

Toux persistante : misez sur l'eucalyptus et le miel

Que ce soit la journée ou la nuit, cette toux a beau être normale, elle peut aussi être très gênante. Le Dr Darien Sutton délivre donc son astuce pour qu’elle disparaisse plus rapidement : "Mettez une à deux gouttes d'huile essentielle d’Eucalyptus, dans une tasse d'eau chaude, indique le médecin américain. L'Eucalyptus est un bon anti-inflammatoire qui sent fantastiquement bon et qui aide à dégager vos voies respiratoires."

À cela, vous pouvez ajouter une petite cuillère de miel liquide afin d’adoucir la toux. Ce remède est à consommer trois fois par jour pendant trois jours selon l'expert américain. Attention toutefois, ce remède ne doit pas être donné aux enfants en bas-âge. Par ailleurs, il est recommandé de demander l'avis d'un professionnel avant d'utiliser des huiles essentielles afin de connaître les contre-indications.

Si, malgré le breuvage, la toux ne passe pas, il est préférable de prendre rendez-vous avec son médecin. "Au-delà de 8 semaines, c'est ce qu'on appelle une "toux chronique" et elle peut devenir inquiétante, assure le Dr Darien Sutton. Il est conseillé de consulter un médecin pour en savoir plus sur la cause de cette toux persistante."