Santé musculaire : mieux vaut éviter les aliments inflammatoires en vieillissant

L'ESSENTIEL Alors que nos muscles perdent en densité et en masse avec l’âge, une nouvelle étude suggère qu’éviter les aliments pro-inflammatoires permet de prendre soin de notre santé musculaire en vieillissant.

Il faudrait ainsi exclure de notre assiette les viandes grasses (bœuf, porc, agneau...), les produits ultra-transformés, les boissons sucrées, ainsi que les huiles de coco et de palme. Des aliments qui font partie des plus inflammatoires pour nos intestins.

A l’inverse, la consommation de viande blanche et de poissons, de fruits et de légumes, de céréales complètes, mais également de protéines végétales comme le soja, les légumineuses ou encore les oléagineux, est réputée très bénéfique pour la santé des muscles, notamment celle des seniors.

C’est inéluctable, nos muscles fondent avec l’âge : dès 30 ans, nous perdons en masse et en force, et le processus – appelé sarcopénie – s’accélère à partir de la soixantaine, avec souvent de lourdes répercussions sur la vie quotidienne (sédentarité, dépendance...).

Si l’activité physique est connue pour prévenir les effets des années sur nos biceps, la nutrition peut aussi aider : d’après un récent article paru dans la revue Nutrients, faire l’impasse sur les aliments pro-inflammatoires permet de prendre soin de notre santé musculaire en vieillissant.

Des muscles de moindre qualité à cause d’une alimentation inflammatoire

Pour parvenir à ce constat, l’équipe de recherche dirigée par le diététicien Corey Linton, de l’Université de la Sunshine Coast en Australie, a examiné les données de 200 adultes âgés de 65 à 85 ans et vivant dans leur propre domicile. Sur la base de questionnaires, les participants devaient indiquer le contenu de leur assiette sur une période de 24 heures : légumes et fruits, viandes et poissons, herbes et épices, produits crus et transformés, etc. Les chercheurs ont ensuite évalué leur santé musculo-squelettique, leur force de préhension (de la main, par exemple), leur marche et leur démarche, puis ont scanné leur densité osseuse et leur composition corporelle grâce à un examen d’ostéodensitométrie.

Résultat, ils ont découvert "des liens entre les symptômes de la dégénérescence musculaire et le niveau de denrées pro-inflammatoires dans l'alimentation des personnes âgées", peut-on lire dans un communiqué. Ainsi, "les participants dont les chiffres sur l'indice inflammatoire alimentaire étaient les plus faibles avaient une masse et une force musculaires supérieures à ceux qui avaient des taux d’inflammation plus élevés". Autrement dit, moins nous mangeons d’aliments inflammatoires, plus nos muscles restent en bonne santé.

Pour vos muscles, évitez la viande grasse, les aliments transformés et les sodas

Mais alors, quelles sont les denrées responsables de l’inflammation chronique de nos intestins ? Les viandes grasses (bœuf, porc, agneau...), les produits ultra-transformés, les boissons sucrées, ainsi que les huiles de coco et de palme sont les aliments qu’il faut absolument proscrire de ses menus, selon la récente expertise d’une médecin de Harvard.

A l’inverse, la consommation de viande blanche et de poissons, de fruits et de légumes, de céréales complètes, mais également de protéines végétales comme le soja, les légumineuses ou encore les oléagineux, est réputée très bénéfique pour la santé des muscles, en particulier celle des seniors.