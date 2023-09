Masse musculaire : quelles sont les meilleures protéines pour les seniors ?

L'ESSENTIEL Une analyse des études existantes montre que les protéines végétales booostent la masse musculaire chez les 60 ans et plus.

Pour les chercheurs, ces aliments pourraient aider à lutter contre la fragilité liée au vieillissement.

Leurs travaux montrent que les protéines végétales pourraient aussi aider à lutter contre l'accumulation de graisse.

Le vieillissement est associé une perte musculaire progressive ainsi que de la force. Pour freiner ce processus, il pourrait être bon d'intégrer des protéines végétales dans son menu, selon une récente étude publiée dans la revue Nutrients. Les chercheurs d'University of Newcastle Australia y assurent que les protéines d'origine végétale - comme le soja - stimulent la masse musculaire chez les seniors.

Soja : les protéines végétales boostent la masse musculaire des seniors

Pour faire le point sur les effets d'un régime à base de protéines végétales sur la santé des soixantenaires, les scientifiques ont repris les données de 13 études réalisées au cours des 20 dernières années aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Japon, au Brésil, en Iran ou encore en Chine. Cela représentait un total de 806 participants ayant eu une alimentation riche en soja.

Les résultats de l'analyse ont montré que la consommation de soja était associée à une hausse de la masse musculaire chez les seniors.

"Dans l’ensemble, notre revue a indiqué que les protéines végétales peuvent être bénéfiques chez les personnes âgées pour maintenir la masse musculaire. Les protéines végétales étaient comparables aux interventions de contrôle, y compris les protéines animales, l'activité physique seule, l'exercice et les protéines animales", écrivent les auteurs dans leur article.

Toutefois, ils estiment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour se concentrer sur des adultes plus âgés, tester d'autres protéines végétales comme les pois et les microalgues, ou encore déterminer s'il existe des différences entre les hommes et les femmes.

Protéines végétales : elles aideraient aussi à perdre de la graisse

En plus d’améliorer la masse musculaire, les protéines végétales favoriseraient la perte de graisse, selon les résultats obtenus par les chercheurs. Ils notent que cet effet est particulièrement intéressant, car les seniors ont tendance à la stocker plus facilement. Or, une masse graisseuse élevée est aussi associée à un plus grand déclin de la masse musculaire, à une résistance à l’insuline et à un risque accru de morbidité et de mortalité.

Pour eux, "il est donc très intéressant de trouver des interventions liées au mode de vie, telles que l’augmentation de l’apport en protéines végétales, susceptibles de réduire la masse grasse chez une population à haut risque comme les personnes âgées".

Protéines végétales : où les trouver ?

Les protéines végétales proviennent d'une variété d'aliments très différents. On peut citer les légumineuses (lentilles, haricots, pois, fèves, soja...), les oléagineux (amandes, noix, noisettes...), les céréales ou encore le quinoa. Ces produits sont non seulement riches en protéines, mais aussi en nutriments essentiels tels que les polyphénols, les fibres et les graisses insaturées.

Ces nutriments sont connus pour avoir des effets bénéfiques sur la santé, en aidant notamment à réduire l'inflammation et à améliorer la santé cardiaque.