Ce trait physique serait commun aux psychopathes

L'ESSENTIEL Une étude montre que les personnes dont l'index est plus court que l'annulaire sont plus susceptibles d'avoir un trouble psychiatrique.

Le fait d'avoir un index plus court que l'annulaire est également associé à une exposition à la testostérone plus élevée et plus faible aux œstrogènes au cours du premier trimestre de grossesse.

Toutefois, l'auteur principal met en garde contre la généralisation : le fait d'avoir un index plus court que l'annulaire ne veut pas automatiquement dire que la personne a des traits psychopathes.

Vous soupçonnez votre ex ou votre patron d’être un psychopathe ? Un indice physique pourrait le trahir : ses doigts. Selon des chercheurs canadiens, les personnes présentant certains traits de psychopathies, y compris les comportements antisociaux et les troubles liés à la consommation de substances, ont un index plus court que leur annulaire.

Des troubles psychiques associés à rapport index/annulaire

Les chercheurs canadiens ne sont pas les premiers à avoir étudié les différences de taille entre l’index et l'annulaire. Cela porte même un nom : le rapport 2D:4D. Il a été démontré que lorsque ce dernier est faible (c'est-à-dire un index plus court, par rapport à un annulaire plus long), les individus sont plus susceptibles de présenter des comportements agressifs et des traits de la “triade sombre”, soit des personnalités interdépendantes et malveillantes comme le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme.

Les personnes ayant un index plus petit que l’annulaire semblent aussi obtenir "des résultats élevés en termes de force mentale et de performances sportives". Les scientifiques précisent qu’un rapport 2D:4D faible a également été associé à une exposition à la testostérone plus élevée et plus faible aux œstrogènes au cours du premier trimestre de grossesse.

Pour mieux approfondir ces connaissances, l’équipe a cherché à savoir s’il y avait un lien entre le rapport 2D:4D et les troubles de la personnalité antisociale ou de consommation d'amphétamines. Les scientifiques ont pour cela réuni 44 personnes diagnostiquées avec l’un de ces troubles, voire les deux, ainsi que 36 individus en bonne santé psychique. Des évaluations psychologiques et des mesures de la paume droite ont été réalisées pour chacun des participants.

Des traits de la “triade sombre” plus élevés

L’analyse des mains des volontaires confirme que "par rapport aux témoins sains, les personnes ayant un problème psychiatrique cliniquement diagnostiqué étaient plus susceptibles d'avoir un index plus court et un annulaire plus long".

Les auteurs précisent dans leur article de l’édition de février du Journal of Psychiatric Research : "Pour l'échantillon clinique, un rapport 2D:4D inférieur a été associé à des traits de la triade sombre plus élevés."

En revanche, il n'y avait pas de corrélation significative avec le narcissisme ou l'intolérance à l'incertitude.

Interrogé par PsyPost, l’auteur principal de l'étude, Serge Brand reconnaît : "Nous avons été surpris d'observer une telle association linéaire entre des symptômes plus élevés de la psychopathologie et des ratios 2D:4D plus faibles. C'est-à-dire : plus un participant adulte avait de signes de psychopathologie, plus il semblait que cet adulte avait été exposé à des concentrations plus élevées de testostérone et à des concentrations d'œstrogènes plus faibles pendant la période prénatale de la vie."

Psychopathie et taille des doigts : pas de généralisation hâtive

Mais attention, avoir cette particularité physique ne signifie pas forcément la présence d’un trouble psychique.

"Il est important de comprendre que le rapport longueur des doigts en tant que substitut d'une exposition spécifique aux stéroïdes sexuels prénataux ne doit pas être compris comme le destin irrévocable d'une personne !”, rassure le scientifique dans les pages de PsyPost.

Cette découverte montre avant tout que "les individus souffrant de troubles liés à la consommation d'amphétamines et d'un trouble de la personnalité antisociale concomitant semblent avoir été exposés à une testostérone prénatale particulièrement élevée et à des concentrations d'œstrogènes particulièrement faibles".

Donc pas de panique si votre voisin ou votre moitié a un index plus court. Ce n’est pas forcément un psychopathe en puissance…