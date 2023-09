Psychopathie : l'avancée en âge peut aggraver les symptômes

L'ESSENTIEL Une étude néo-zélandaise s'est intéressée au comportement des psychopathes de plus de 50 ans.

L'étude a interrogé des victimes de psychopathes afin d'évaluer l'attitude de ces derniers.

Les chercheurs ont découvert que ce trouble de la personnalité ne s'atténue pas avec l'âge.

"Des chercheurs et des cliniciens spécialisés en santé mentale suggèrent que les symptômes du trouble de la personnalité antisociale/psychopathie diminuent lorsque les patients vieillissent", ont déclaré des chercheurs de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Pour tester cette hypothèse, ils ont choisi de mener une étude dont les résultats ont été publiés en 2022 dans l'International Journal of Offender Treatment and Comparative Criminology.

Une étude centrée sur les victimes de psychopathes

Pour mener à bien leur travail, les scientifiques ont interrogé plus de 1.215 partenaires, membres de la famille et amis de personnes atteintes de psychopathie sur le comportement de ces derniers. Le co-auteur de l'étude, le professeur Martin Sellbom, a déclaré dans un communiqué que les recherches portaient sur les personnes atteintes de psychopathie de plus de 50 ans.

Selon les répondants, 99 % des adultes atteints de ce trouble de la personnalité étaient manipulateurs, 94 % avaient un comportement antisocial, 93 % étaient "émotionnellement violents", 89 % étaient "psychologiquement violents" et 47 % étaient violents.

L’attitude des psychopathes n'a pas évolué en prenant de l’âge

Selon les personnes sondées, le comportement de 93 % des patients était le même, voire pire, en vieillissant. Les psychopathes continuent d'afficher un comportement antisocial après 50 ans. "En conséquence, les répondants ont enduré un préjudice important, y compris des pertes matérielles, des pertes financières et divers problèmes de santé mentale auto-déclarés", indique l'étude.

Les résultats ont montré que 88 % des personnes interrogées ont déclaré être devenues anxieuses ou déprimées, 76 % ont exposé que le stress les avait rendues malades, 70 % ont mentionné souffrir de stress post-traumatique et 31 % ont envisagé ou tenté de se suicider.

"L'idée générale est que les psychopathes changent de comportement au fil du temps. Mais cette étude montre que les personnes présentant des traits psychopathiques restent les mêmes après 50 ans, et certains deviennent même pires en prenant de l’âge, en ce qui concerne la manipulation, la tromperie et les abus. Toute personne qui attend qu'un psychopathe prenne de l’âge ou se calme devrait arrêter de gâcher sa vie et s'enfuir. Il ou elle ne changera pas", ont suggéré Martin Sellbom et Donna M. Andersen, auteurs de l’étude.

Les scientifiques pensent que les critères de diagnostic de la psychopathie ne décrivent pas avec précision ni les symptômes ni le comportement des psychopathes plus âgés. Selon eux, la maladie reste stable, mais ses manifestations évoluent avec l'âge.