Psychopathie : les hommes petits en souffriraient davantage

L'ESSENTIEL Les femmes de petite taille seraient plus susceptibles de tromper leur partenaire pour paraître plus désirables ou afin d’obtenir une certaine forme de protection.

"Le narcissisme est lié aux troubles alimentaires, au contrôle du corps et à l'exercice excessif chez les femmes", selon l’équipe.

Connaissez-vous le "complexe de Napoléon" ? Il s’agit de "la croyance selon laquelle une petite taille est un désavantage pour les hommes, ce qui entraîne des comportements compensatoires. Par exemple, les hommes de petite taille peuvent manifester des comportements agressifs indirects envers les hommes plus grands, faire preuve de flexibilité comportementale pour obtenir des ressources lorsqu'ils sont physiquement moins compétitifs, et sont plus susceptibles d'être jaloux de leurs partenaires romantiques", ont indiqué des scientifiques de l’université de Wrocław en Pologne.

Personnalité : 375 adultes ont réalisé un test de la "triade noire"

Dans une étude, parue dans la revue Personality and Individual Differences, ils ont voulu fournir des preuves de l'existence d'un tel complexe chez les personnes ayant ces trois traits de caractère sombres : la psychopathie (c'est-à-dire un détachement émotionnel, un manque d’empathie et de culpabilité), le narcissisme (soit l’amour excessif de soi) et le machiavélisme (à savoir le cynisme, la fourberie). Pour cela, l’équipe a recruté 375 personnes âgées de 20 à 72 ans. Au total, 233 hommes et 134 femmes ont participé aux travaux. Ils ont été interrogés sur la "triade noire", à savoir les trois traits de personnalité.

Les hommes de petite taille seraient plus psychopathes, narcissiques et machiavéliques

Selon les résultats, les participants, en particulier les hommes, de petite taille et ceux qui souhaitaient être plus grands présentaient des critères plus élevés de la "triade noire". En clair, les hommes petits étaient plus narcissiques, psychopathes et machiavéliques que les autres. "Nous pensons que ces syndromes comportementaux sont conçus par la sélection naturelle pour permettre aux individus moins imposants de continuer à relever les défis de la vie. (…) Lorsque quelqu'un n'est pas redoutable physiquement et n'a pas une présence intimidante, il doit s'imposer par d'autres moyens, et notamment par la psychologie", ont expliqué les auteurs.