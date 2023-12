Tuberculose : l'exposition à la fumée de tabac augmente le risque

L'ESSENTIEL Le tabagisme entraîne le recrutement de monocytes inflammatoires immatures dans les poumons.

Ensuite, ils accélèrent la croissance de la bactérie, Mycobacterium tuberculosis (Mtb), responsable de la tuberculose.

Des médicaments anti-inflammatoires ciblant ces monocytes peuvent réduire le fardeau de la tuberculose chez les fumeurs.

"Il a déjà été démontré que les fumeurs de tabac courent un risque accru de développer une tuberculose active. (…) Cependant, la manière dont le tabagisme favorise la création de micro-environnements pulmonaires propices à la croissance de la bactérie Mycobacterium tuberculosis (Mtb) reste incomplètement comprise", ont indiqué des scientifiques du Massachusetts General Hospital (MGH). C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Science Translational Medicine.

Tuberculose : le tabagisme favorise une réponse inflammatoire élevée

Pour mener à bien les travaux, l’équipe a isolé et examiné les monocytes, un type de globules blancs, de l'espace aérien, à partir du liquide de lavage broncho-alvéolaire, de fumeurs et de personnes qui ne consomment pas de tabac en procédant au séquençage de l'ARN d'une seule cellule (scRNA-seq), à la cytométrie de flux et à des tests fonctionnels.

Les auteurs ont constaté que les monocytes sanguins et pulmonaires des fumeurs produisent des réponses inflammatoires élevées après une exposition à la bactérie Mycobacterium tuberculosis, qui provoque la tuberculose. Autre constat : "les monocytes immatures favorisent des taux accrus de croissance intracellulaire de Mtb par rapport aux versions matures de ces cellules", a expliqué Bjorn Corleis, co-auteur des recherches, dans un communiqué. En clair, le tabagisme stimule l'environnement pulmonaire pro-inflammatoire et le mauvais fonctionnement de la réponse immunitaire.

Des médicaments anti-inflammatoires ciblant les monocytes pour lutter contre la tuberculose

Les chercheurs ont également montré que le traitement des monocytes avec des médicaments anti-inflammatoires pouvait inhiber la croissance intracellulaire de la bactérie Mycobacterium tuberculosis. D’après eux, l'un de ces agents à petites molécules est la dexaméthasone. Il s’agit d’un corticostéroïde qui a déjà été approuvé pour réduire l'inflammation et augmenter la survie des patients atteints du syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire associé à la tuberculose et de la méningite associée à la tuberculose. Une petite molécule utilisée dans le traitement de divers types de cancer, appelée « SP600125 », est un autre agent qui agit comme médiateur anti-inflammatoire contre la tuberculose.

"D'autres recherches sont nécessaires pour explorer les effets de la fumée de tabac sur les cellules immunitaires pulmonaires et, plus spécifiquement, pour déterminer comment nous pouvons inverser les effets du tabagisme", a conclu Benjamin Medoff, un co-auteur des travaux.