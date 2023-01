Tuberculose : plusieurs cas dans un lycée à Roubaix, quels signes doivent alerter ?

L'ESSENTIEL Sans traitement, un patient infecté par la tuberculose peut contaminer 10 à 15 personnes en l’espace d’un an, selon l’Inserm.

La tuberculose contagieuse se transmet par les micro-sécrétions émises lorsqu’une personne malade tousse, éternue ou parle.

Près de huit cas de tuberculose ont été recensés dans un lycée à Roubaix (Nord). Un suivi est organisé afin de s’assurer que les cas contact des malades ne développent pas la pathologie. "Le nombre de cas qu'on a trouvé est assez élevé, c'est pour ça qu'on réalise des enquêtes de ce type pour justement dépister les personnes pour éviter qu'il y ait de nouvelles contaminations. La première vague d'enquête est réalisée et on peut raisonnablement dire qu'il est très peu probable que de nouveaux cas apparaissent à l'avenir à partir de ce cas index", a expliqué le Docteur Olivier Robino, médecin infectiologue à l'hôpital de Tourcoing, à RTL.

Infection tuberculeuse latente ou tuberculose contagieuse, quelles différences ?

La tuberculose est une maladie infectieuse causée par la Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch (BK) qui atteint généralement les poumons. Cette forme de la pathologie est appelée tuberculose pulmonaire. Cette mycobactérie peut cependant se propager à d’autres organes. On parle alors de tuberculose extra-pulmonaire.

On distingue deux sortes de tuberculose : l’infection tuberculeuse latente (ITL) et la tuberculose maladie. Dans le cas de l’infection tuberculeuse latente, le bacille de Koch pénètre l’organisme, mais il "peut rester à l’état de repos peu actif ("dormant") et ne provoque pas de maladie tout en restant vivant", précise le ministère de la Santé et de la Prévention. L’infection tuberculeuse latente n'entraîne aucun symptôme et n’est pas contagieuse. Cependant, une personne infectée peut héberger la mycobactérie pendant plusieurs années. Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latence est également plus difficile à poser.

Dans 10 % des cas, les patients ayant développé une infection tuberculeuse latente sont touchés par une tuberculose maladie ou tuberculose contagieuse. Lors des deux premières années suivant l’infection, le risque de contracter cette forme de la tuberculose est très élevé. Les personnes touchées par du diabète, le VIH ou la malnutrition sont plus susceptibles d’être atteintes par la tuberculose contagieuse. En cause ? Leur système immunitaire est déjà affaibli par ces différents facteurs.

Tuberculose : quels sont les symptômes à identifier ?

L’infection tuberculeuse latente et la tuberculose contagieuse font partie des maladies à déclaration obligatoire (DO) en France chez les moins de 18 ans.

La tuberculose maladie est difficile à identifier, car elle entraîne des symptômes qui peuvent être associés à d’autres pathologies. Un patient peut notamment souffrir d’une fièvre, d’un amaigrissement, d’une toux prolongée ou de sueurs nocturnes. En l’absence de traitement, cette affection s’aggrave et peut conduire au décès du malade.

Comment traiter la tuberculose contagieuse ?

Grâce aux traitements modernes, la tuberculose contagieuse se guérit très bien mais il est nécessaire de les suivre correctement jusqu’à leur terme. La prise en charge de cette maladie infectieuse repose sur la prise d’antituberculeux pendant, au minimum, trois à six mois. "Les traitements non ou mal suivis induisent l’apparition de résistances aux médicaments antituberculeux", alerte le gouvernement. Au début du traitement, il est parfois indiqué que le patient soit placé en isolement à l’hôpital en chambre seul pour réduire le risque de transmission.