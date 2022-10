Tuberculose : hausse inquiétante du nombre de morts dans le monde

L'ESSENTIEL La maladie se transmet lorsque les personnes atteintes de tuberculose projettent des bacilles tuberculeux dans l’air, par exemple en toussant.

Les conflits en cours en Europe de l’Est, en Afrique et au Moyen-Orient ont aggravé davantage la situation des populations vulnérables.

La tuberculose tue depuis longtemps et la situation ne s’améliore pas, au contraire. L’Organisation de la Santé (OMS) a fait état de 1,6 million de morts de l'an dernier dans le monde, soit un retour au niveau de 2017.

Cette maladie infectieuse est causée par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) qui touche principalement les poumons.

La tuberculose progresse dans le monde

En 2020, elle est devenue la deuxième cause de décès due à une maladie infectieuse, derrière le Covid-19 et avant le sida, selon le rapport de l'OMS qui estime que la tuberculose devrait avoir poursuivi sa progression en 2022.

Le nombre de cas augmente également : 10,6 millions de personnes sont tombées malades en 2021 de la tuberculose soit une augmentation de 4,5 % en un an. De même, le taux d'incidence de la maladie (nouveaux cas pour 100.000 habitants par an) a augmenté de 3,6 % entre 2020 et 2021, après avoir baissé d'environ 2 % par an pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

La plupart des personnes qui développent la maladie sont des adultes, signale l’OMS. En 2021, les hommes représentaient 56,5 % de l’ensemble des cas, les femmes adultes 32,5 % et les enfants 11 % des cas.

De nombreux nouveaux cas de tuberculose sont attribuables à cinq facteurs de risque : la dénutrition, une infection par le VIH, des troubles liés à la consommation d’alcool, le tabagisme et le diabète.

La lutte contre la tuberculose a été freinée par la pandémie de Covid-19

D’après l'OMS, "c'est la première fois depuis de nombreuses années qu'une augmentation du nombre de personnes tombant malades de la tuberculose et de la tuberculose résistante aux médicaments est signalée".

En effet, de nombreuses personnes atteintes de la maladie n’ont pas été diagnostiquées et n’ont pas reçu de traitement et 450.000 nouveaux cas de tuberculose résistante à l’antibiotique antituberculeux, la rifampicine (tuberculose-RR), ont été enregistrés en 2021.

En cause d'après les experts : la pandémie de Covid, qui a fortement ralenti les progrès dans la lutte contre la tuberculose et a limité les dépistages et l'accès aux soins.

"En travaillant ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose", a affirmé le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui appelle à redoubler d’efforts d’urgence pour sauver des vies.