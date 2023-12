Grossesse : pourquoi l’odorat est-il plus développé durant les dernières semaines ?

L'ESSENTIEL Des types spécifiques de neurones du bulbe olfactif se développent pendant la grossesse et disparaissent quelques semaines après la naissance de l’enfant.

Ce changement transitoire de cellules souches chez les femmes enceintes, qui les rend plus sensibles aux odeurs, prépare le cerveau à des besoins spécifiques en prévision de la maternité.

Désormais, les auteurs veulent savoir si ce remodelage cérébral se présente aussi chez les futurs pères.

Lorsque les femmes portent la vie, elles sont souvent plus sensibles aux odeurs qu’en temps normal. Cela serait lié à un remodelage cérébral induit par la grossesse. C’est ce qu’ont récemment révélé des scientifiques de l’université de Bâle (Suisse). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Science. Dans les recherches, l’équipe a examiné les cellules souches de la zone dite "ventriculaire-sous-ventriculaire" du cerveau des souris en gestation.

Grossesse : des changements d’odorat liés à un remodelage cérébral

Les auteurs ont découvert que chez les rongeurs, de nouveaux neurones se formaient temporairement dans le bulbe olfactif du cerveau durant la gestation. En clair, la grossesse entraîne l'activation synchronisée de cellules souches, dont plusieurs sont généralement dormantes chez les êtres humains. Cela conduit à la formation de types de neurones plus rares qui sont temporairement ajoutés au bulbe olfactif, soit la partie du cerveau qui traite les informations sur l’odorat, au moment de la naissance. En favorisant la sensibilisation et le développement de son odorat, ces neurones permettent aux mères de reconnaître leur propre enfant au début de la maternité.

Selon les chercheurs, pendant la grossesse, différentes cellules souches chez les femmes enceintes sont stimulées à différents moments pour générer des vagues temporaires de neurones. Leur migration vers le bulbe olfactif et leur maturation coïncident avec la fin de la grossesse. "Le timing est précis. Les nouveaux neurones sont prêts juste à temps pour la naissance. Cependant, ils ne sont nécessaires que temporairement et sont éliminés lorsque les enfants sont plus âgés et indépendants", a expliqué Zayna Chaker, auteur principal des travaux, dans un communiqué.

"Savoir si les futurs pères subissent un remodelage similaire du cerveau"

Dans de futures recherches, les auteurs comptent étudier quels signaux déclenchent le changement transitoire de cellules souches pendant la grossesse. "On ne sait toujours pas pourquoi et comment les neurones nouvellement générés sont retirés du bulbe olfactif, ce qui soulève la question de savoir si les futurs pères subissent un remodelage similaire du cerveau."