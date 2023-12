Cancer : un film animé explique la maladie aux enfants

L'ESSENTIEL "Dis maman, dis papa, comment on soigne ton cancer ?" est un film animé de la Clinique Saint Jean de Dieu (Paris) afin de parler aux enfants du cancer de leur parent.

Il aborde les questions que peuvent se poser les enfants sur le cancer et les traitements subis par leur parent.

Il a reçu le prix des Trophées de l'Engagement de la Fondation Cognacq-Jay.

Recevoir un diagnostic de cancer est un véritable bouleversement. Traitement, chance de survie, qualité de vie, complications possibles… les sujets de préoccupations manquent pas. Pour les patients qui sont parents, s’ajoute une difficulté, comment en parler à son enfant ? Le film animé "Dis maman, dis papa, comment on soigne ton cancer ?" réalisé par la Clinique Saint Jean de Dieu à Paris peut les accompagner dans cette démarche.

Cancer : un film qui répond aux craintes et aux questions des enfants

Adapté à tous les âges, le film animé aide les enfants à comprendre le cancer ainsi que le parcours de soin à suivre pour soigner la maladie. Pour cela, on suit “l’enquête” de Camille dont la maman est touchée par le cancer. Avec elle, le spectateur découvre les différents espaces de soin : bureau de l’oncologue, chambre d’une patiente, salle de chimiothérapie, de radiothérapie, etc.

La vidéo, disponible sur Youtube, aborde également les questions que peuvent se poser les petits : comment un cancer arrive ? Comment se soigner ? Mes questions font-elles de la peine à mon parent ? Pourquoi mon frère est toujours énervé quand je parle du cancer de maman ?

“Ce sont les professionnels et les patientes de la Clinique Saint Jean de Dieu qui ont contribué à l'écriture et au tournage, en tant que scénaristes et acteurs. Le service de radiothérapie du Centre de cancérologie de la Porte de Saint-Cloud y a également participé”, précise le communiqué.

Le projet a été récompensé

Ce film animé de 14 min qui aide à déconstruire les représentations angoissantes et à libérer les émotions des enfants, a été récompensé par le prix des Trophées de l’Engagement de la Fondation Cognacq-Jay. Il a été réalisé par Paroles en images (Jennifer Parize et Franck Renaud) tandis que les illustrations des personnages ont été faites par Jordan Renaud et la voix du personnage par Kimiko Kitamura.

Découvrez le film :

Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer, 433.136 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués et 3,8 millions de personnes vivent avec la maladie dans l’Hexagone en 2023.