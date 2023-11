Cancer : suivre ces 10 recommandations diminue vos risques

L'ESSENTIEL Le Fonds mondial pour la recherche sur le cancer donne 10 recommandations pour réduire ses risques de cancer.

Une nouvelle étude confirme que ces 10 conseils aident à prévenir la maladie.

Ces recommandations préconisent entre autres de manger sainement, lutter contre le surpoids et la sédentarité ou encore pour les femmes d'allaiter.

Les cancers représentent en France la première cause de décès chez l’homme et la deuxième chez la femme. Le Fonds mondial pour la recherche sur le cancer (WCRF) met en avant depuis plusieurs années 10 recommandations pour réduire ses risques. Et, une étude de l'université de Newcastle, publiée dans la revue BMC le 28 novembre 2023, confirme que les suivre réduit les risques de développer une tumeur maligne.

Cancer : suivre les recommandations d'hygiène de vie prévient les tumeurs

Les chercheurs ont repris les dossiers de près de 100.000 participants à une grande étude longitudinale britannique, baptisée UK Biobank. Ils ont attribué aux volontaires des scores d'observance totale des recommandations anti-cancers (de 0 à 7 points) en s'appuyant sur les données médicales, diététiques ou encore d'activité physique. Ces notes ont ensuite été mises en corrélation avec la prévalence de tous les cancers combinés ou celles de chaque cancer individuellement (prostate, sein, colorectal, poumon, l'utérus, foie, pancréas, estomac, œsophage, tête et cou, ovaire, rein, vessie et vésicule biliaire) chez les personnes suivies.



Les résultats montrent que plus les participants respectaient les 10 recommandations de WCRF, plus leur risque de développer un cancer était faible. Chaque point supplémentaire dans le score d'observance était associé à une diminution de 7 % du risque de cancer global. Par exemple, par rapport à ceux qui avaient un score d'observance de 3,5 points ou moins, les individus qui avaient un score égal ou supérieur à 4,5 points avaient un risque 16 % plus faible de tous les cancers combinés.



De plus, les scientifiques ont constaté que chaque point supplémentaire dans le score d'observance représentait une diminution de 10 % du risque de cancer du sein et de cancer colorectal, de 18 % du risque de cancer du rein, de 16 % du risque de cancer de l'œsophage, de 22 % du risque de cancer du foie, de 24 % du risque de cancer de l'ovaire et de 30 % du risque de cancer de la vésicule biliaire.

Prévention du cancer : quelles sont ces 10 recommandations ?

Cette étude confirme ainsi que suivre les recommandations du Fonds mondial pour la recherche sur le cancer (WCRF) est efficace pour prévenir les tumeurs malignes. Pour éloigner les risques de cancer, l'organisation conseille de :

Avoir un poids sain : c'est-à-dire avoir un IMC normal compris entre 18,5 et 24,9, et éviter les prises de poids pendant la vie adulte.

Être actif : il est recommandé de faire 2h30 d'exercices physiques par semaine et de lutter contre la sédentarité tous les jours.

Avoir un régime équilibré : il faut faire la part belle aux produits entiers et de saisons. L'alimentation doit reposer sur au moins 30 grammes de fibres par jour et au moins 5 portions de fruits et légumes.

Éviter le fast-food : ces produits ultra-transformés sont riches en graisses et en sucre, facteurs de risque de plusieurs tumeurs malignes.

Limiter la viande rouge : il faut manger moins de 3 portions par semaine. De nombreuses études ont trouvé un lien entre la viande rouge et le cancer.

Éviter les boissons sucrées : il est préférable de privilégier l'eau.

Limiter l'alcool : comme la viande rouge, le sucre ou encore les produits transformés, l'alcool a été lié à une hausse des risques de plusieurs cancers.

Ne pas utiliser les suppléments pour prévenir le cancer : l'association recommande de répondre à ses besoins nutritionnels via l'alimentation plutôt que via les compléments alimentaires.

Allaiter six mois si possible : plusieurs études montrent que l'allaitement réduit les risques de cancer aussi bien pour la mère que le bébé.

Continuer à voir le médecin régulièrement après un cancer.