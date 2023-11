Covid, bronchiolite, grippe : tous les virus de l'hiver présents dans l'Hexagone

L'ESSENTIEL L'ensemble des virus de l'hiver circulent davantage dans l'Hexagone.

L'activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans était en augmentation en ville et à l'hôpital. SOS Médecins rapporte aussi une hausse des cas de la Covid-19.

Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont passé en phase pré-épidémie de la grippe.

Alors que les températures baissent, les virus se font de plus en plus présents dans l’Hexagone. Santé Publique France remarque que l’activité des virus responsables de la bronchiolite, de la Covid-19, et dans une moindre mesure celui de la grippe, progresse.

"On observe actuellement une circulation active des différents virus respiratoires, notamment le VRS (virus respiratoire syncytial), le rhinovirus, le SARS-CoV-2 alors que la circulation des virus grippaux reste encore faible à ce jour", précise le rapport hebdomadaire de l’organisme retraçant l’évolution des infections respiratoires aigües pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023.

Bronchiolite : des cas toujours en hausse

Les VRS ne montrent pas de signes d'essoufflement. "L’activité liée à la bronchiolite était en nette augmentation dans l’Hexagone pour l’ensemble des indicateurs de la surveillance syndromique : actes médicaux SOS Médecins (+1,7 %), passages aux urgences et hospitalisations après passage aux urgences pour bronchiolite (+9,2 %)", précise Santé Publique France.

Les urgences ont traité 7.019 enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite entre le 20 et 26 novembre. Cela représente 23,1 % des passages dans cette classe d'âge et une hausse de 4,5 % par rapport à la semaine précédente. 2.163 de ces jeunes patients ont été hospitalisés (43,7% des hospitalisations dans cette classe d'âge).

L’ensemble des 12 régions métropolitaines et 3 d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique et Guyane) restent en phase épidémique. La Corse, jusque-là épargnée, vient d’être placée en phase pré-épidémique.

Covid-19 : la plupart des indicateurs grimpent

La Covid-19 montre également des signes d’activités importantes. Aussi bien en ville que dans les hôpitaux, le SARS-CoV-2 semblent être plus fréquents. SOS Médecins rapporte une hausse des cas, en particulier chez les 15-64 ans et les 65 ans et plus.

Si les indicateurs syndromiques à l'hôpital restaient stables dans l’ensemble, les établissements hospitaliers ont remarqué une légère augmentation des cas chez les 65 ans et plus. "Le taux de positivité des tests réalisés en médecine de ville fluctuait ces dernières semaines, mais demeurait à un niveau élevé. À l'hôpital, le taux de positivité restait en augmentation", précise Santé Publique France.

Grippe : une circulation en hausse, mais encore faible

Le virus de la grippe montre des signes de montée en puissance. Face à la hausse des cas, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Provence-Alpes-Côté d'Azur ont été placées en phase pré-épidémique. "Cette tendance à l’augmentation était plus marquée en médecine de ville et concernait toutes les classes d'âge mais particulièrement les moins de 15 ans. Les données virologiques étaient également à la hausse en médecine de ville et à l'hôpital."

Toutefois, Santé Publique France remarque que, selon les indicateurs observés, "la circulation des virus grippaux reste encore faible à ce jour".