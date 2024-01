On peut savoir où vous regardez rien qu'en analysant vos oreilles

L'ESSENTIEL En 2018, des chercheurs de l'université de Duke ont découvert que les oreilles émettent un bruit subtil et imperceptible lorsque les yeux bougent.

En poursuivant leurs travaux, ils ont découvert que l'analyse de ces "bruits" pouvaient permettre de déterminer où le regard de la personne se porte.

Cette découverte pourrait aider à développer de nouveaux tests pour l'audition.

Il est possible de déterminer où regardent vos yeux en “écoutant” vos oreilles. Cette phrase ne vous semble peut-être pas très logique. Mais c’est bien, ce que les chercheurs de l'Université Duke ont réussi à faire.

Dr Jennifer Groh, auteure principale de l’étude parue dans Proceedings of the National Academy of Sciences, précise les éléments de sa découverte : "Vous pouvez réellement estimer le mouvement des yeux, la position de la cible que les yeux vont regarder, simplement à partir d'enregistrements réalisés avec un microphone dans le conduit auditif".

Il y a un lien entre les bruits auditifs et le mouvement des yeux

En 2018, la chercheuse et son équipe avaient déterminé que les oreilles émettent un bruit imperceptible lorsque les yeux bougent. En poursuivant leurs travaux, elles ont montré que ces sons peuvent révéler où regardent vos yeux. Cela fonctionne également dans l’autre sens. En observant où quelqu'un regarde, il est possible de prédire la forme d'onde du son émis par l'oreille.

Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir réuni 16 adultes ayant une vision et une audition intactes au laboratoire de Groh à Durham pour passer un examen de la vue. Les participants devaient regarder un point vert statique sur un écran d’ordinateur. Sans déplacer la tête, ils devaient suivre le point du regard pendant qu’il disparaissait, puis réapparaissait en haut, en bas, à gauche, à droite ou en diagonale à partir du point de départ. En parallèle, l’équipe a enregistré les signaux auditifs générés dans l’oreille lorsque les yeux se déplaçaient.

En analysant ces "bruits", les chercheurs ont trouvé des signatures uniques pour les différentes directions de mouvement. Cela leur a permis de déchiffrer les sons de l'oreille et de calculer où les gens regardaient simplement en s’appuyant sur l’onde sonore.

Audition : d 'où viennent ces bruits auditifs liés au regard ?

Mais d’où viennent ces bruits auditifs ? Pour Dr Jennifer Groh, ces sons seraient provoqués lorsque les mouvements oculaires stimulent le cerveau pour qu’il contracte soit les muscles de l'oreille moyenne qui aident à atténuer les sons forts, soit les cellules ciliées qui aident à amplifier les sons faibles.

Le but exact de ces grincements d’oreilles n’est pas clair. Toutefois, la chercheuse Dr Groh avance que cela pourrait aider à aiguiser la perception des gens. "Nous pensons que cela fait partie d'un système permettant au cerveau de faire correspondre l'emplacement des images et des sons, même si nos yeux peuvent bouger alors que notre tête et nos oreilles ne le font pas", explique le Dr Groh dans un communiqué.

Comprendre la relation entre les sons subtils de l'oreille et la vision pourrait conduire au développement de nouveaux tests cliniques pour l'audition. "Si chaque partie de l'oreille apporte des règles individuelles pour le signal du tympan, elles pourraient alors être utilisées comme une sorte d'outil clinique pour évaluer quelle partie de l'anatomie de l'oreille présente un dysfonctionnement", ajoute Stéphanie Lovich, l'une des principales auteures de l'étude.