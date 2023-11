La Covid-19 accélère les cellules zombie dans le cerveau

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la Covid-19 accélère la présence des cellules sénescentes, appelées aussi zombies, dans le cerveau.

Les cellules sérécentes favorisent l'inflammation et la dégénérescence des tissus cérébraux, ce qui augmente les risques de troubles cognitifs.

L'équipe a trouvé quatre médicaments qui sont capables d'éliminer de manière sélective les cellules zombies du cerveau.

Des chercheurs australiens ont découvert que l'infection à la Covid-19 accélère l'apparition de cellules « zombies » dans le cerveau. Ces dernières, de leur nom scientifique cellules sénescentes, sont connues pour entraîner une inflammation et la dégénérescence des tissus cérébraux.

Cette découverte, qui a également abouti à l'identification de traitements possibles, a fait l'objet d'un article scientifique paru dans la revue Nature Aging en novembre 2023.

Covid-19 : des cellules sénescentes en plus grand nombre

"Nous avons constaté que la Covid-19 accélère la présence de cellules "zombies" ou de cellules sénescentes, qui s'accumulent naturellement et progressivement dans le cerveau à mesure que nous vieillissons", confirme le Dr Julio Aguado de l'Institut australien de bioingénierie et de nanotechnologie de l'Université du Queensland. Lorsque ces dernières sont présentes en grand nombre dans le cerveau, elles exposent les patients à des déficiences cognitives comme le brouillard cérébral et la perte de mémoire.

Face à la découverte de ces cellules sénescentes après une infection à la Covid-19, les chercheurs ont entrepris de trouver un moyen de contrer leurs effets néfastes et de "réinitialiser l'horloge biologique du cerveau". Grâce à leurs tests, ils ont réussi à identifier quatre médicaments capables d'éliminer sélectivement les cellules zombies liées à une infection au SARS-CoV-2 : le navitoclax, l'ABT-737, la fisétine et un cocktail de dasatinib et de quercétine (D+Q).

Cerveau et Covid-19 : il serait possible d'inverser son vieillissement prématuré

Pour les chercheurs, la découverte de ce processus de vieillissement cérébral déclenché par la Covid-19, mais surtout, celle du moyen de l'inverser sont des avancées majeures pour notre santé.

"Davantage de recherches sont nécessaires pour bien comprendre les mécanismes en jeu, mais cette étude marque une étape importante dans notre connaissance de la relation complexe entre les infections virales, le vieillissement et le bien-être neurologique", assure le Dr Aguado dans un communiqué, publié le 22 novembre 2023.

L'expert conclut ensuite : "À long terme, nous pouvons nous attendre à une utilisation généralisée de ces médicaments pour traiter les syndromes d'infection post-aiguë persistants causés par des infections virales comme la Covid-19."