Don d'organe : détecter les cellules zombies pourrait augmenter le nombre de coeurs disponibles

L'ESSENTIEL Les cellules zombies sont des cellules dont le cycle de vie s'est arrêté définitivement. Elles favorisent l'inflammation et la formation d'un tissu cicatriciel dans le muscle cardiaque, augmentant les risques de troubles cardiaques.

Mieux identifier leur présence permettrait de pouvoir différencier les coeurs qui peuvent être utilisés pour une greffe et ceux qui ne le peuvent pas.

Les chercheurs comptent développer un test sanguin capable de repérer leur signature, c'est-à-dire la protéine GDF15.

La transplantation cardiaque a toujours été confrontée à une pénurie d'organe. S'il n'y a pas d'âge limite pour être donneur, les cœurs des plus de 60 ans sont rarement prélévés par crainte d'un mauvais résultat clinique. Des chercheurs de l'université de Newcastle ont fait une découverte qui pourrait permettre d'utiliser certains de ces organes.

Cellules zombies : un test pour détecter leur présence dans le coeur

Selon leur présentation réalisée lors de la conférence de la British Cardiovascular Society à Manchester, les scientifiques ont découvert que les personnes atteintes de maladies cardiaques ont plus de cellules sénescentes, également appelées cellules zombies, que les individus qui ne souffrent pas de troubles cardiaques. Il s'agit de cellules dont le cycle de vie s'est arrêté définitivement. Elles libèrent des molécules qui peuvent avoir un impact sur leurs voisines, les transformant à leur tour. Lorsqu'elles sont en grand nombre, elles provoquent une inflammation et favorisent la formation d'un tissu cicatriciel dans le muscle cardiaque augmentant ainsi le risque de troubles cardiaques. Elles sont aussi un signe de vieillissement cardiaque.

Or, l'équipe a aussi remarqué que les cellules zombies sécrètent des niveaux plus élevés de protéine appelée GDF15 par rapport aux cellules saines. Selon elle, en cherchant les taux de protéine GDF15 dans le sang, il serait possible d'identifier les cœurs des séniors biologiquement jeunes et sains qui pourraient convenir à une greffe.

Plus de cœurs "biologiquement jeunes" disponibles pour la transplantation

Selon la nouvelle étude, un test sanguin détectant les taux de protéine GDF15 - et donc la présence de cellules zombies - pourrait aider à distinguer les coeurs utilisables à ceux qui ne le sont pas et ainsi augmenter le nombre de cœurs prélevés chez les donneurs séniors.

Le Dr Gavin Richardson qui dirige la recherche, a expliqué dans un communiqué : "Notre travail en révèle davantage sur les indices que les cellules « zombies » laissent pour suggérer leur présence dans le corps. Nous sommes convaincus que nous pourrons utiliser ces indices pour mieux comprendre quels cœurs de donneurs non éligibles pourraient finalement être utilisés". Il a ensuite conclu: "Cela pourrait changer la donne - car actuellement la plupart des cœurs de donneurs plus âgés ne sont pas utilisés pour la greffe, mais l'espoir est que nous pourrons montrer qu'un certain nombre de ces organes convient à la greffe pour les personnes qui attendent désespérément un nouveau cœur”.