Greffe : un cœur transplanté après avoir arrêté de battre pendant 20 min

L'ESSENTIEL Des chirurgiens italiens ont réussi à greffer un cœur qui avait arrêté de battre depuis vingt minutes.

C'est la première fois qu'une équipe médicale parvient à réaliser une telle transplantation.

Les scientifiques espèrent que cela permettra d'augmenter le nombre de cœurs éligibles à la greffe et donc le nombre de transplantations cardiaques.

C’est une prouesse médicale. Le 11 mai dernier, des chirurgiens de l’hôpital de Padoue, située en Vénétie en Italie, ont réussi à greffer un cœur qui avait cessé de battre depuis vingt minutes, selon un communiqué de l’hôpital.

Greffe du cœur : une future augmentation des transplantations ?

"C'est la première fois au monde qu'un cœur arrêté est réactivé et implanté, sans dommage, a déclaré le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, et cela débloque des frontières par rapport aux possibilités d'utilisation d'organes à greffer". Dans une recherche précédente, les chercheurs italiens avaient démontré qu’un arrêt cardiaque du donneur avant la greffe n’était pas un frein à la transplantation cardiaque. Leurs travaux portaient sur près de 1.000 personnes ayant subi une greffe. Cette fois, la chirurgie vient prouver que ce type de transplantation cardiaque peut fonctionner.

Selon les auteurs, cela pourrait permettre de recruter plus de donneurs et ainsi cela "pourrait entraîner une augmentation de 30 % du nombre de greffes en Italie". "Une fois de plus, ce sont les soins de santé de la Vénétie qui franchissent une nouvelle frontière de la médecine, ajoute Luca Zaia. À partir d'aujourd'hui, la chirurgie cardiaque ne sera plus comme avant, car une perspective s'ouvre qui peut redonner de l'espoir à de nombreux patients qui attendent pour une transplantation cardiaque." Ce n’est pas la première fois que l’hôpital de Padoue fait figure de pionnier en matière de chirurgie cardiaque. En 1985, la première greffe cardiaque d’Italie a été réalisée dans cet établissement.

Qui est concerné par la greffe cardiaque ?

En France, la première greffe cardiaque date de 1968. Selon l’Agence de la biomédecine, plus de 13.500 opérations similaires ont été effectuées depuis. "La greffe cardiaque est proposée à certains patients souffrant d’insuffisance cardiaque", précise la Fédération française de cardiologie. Elle est réservée aux personnes chez qui le traitement ne permet pas d’empêcher l’évolution de la maladie. Aussi, certains patients sont exclus de la greffe : les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes d’un cancer ou de certaines affections rénales ou hépatiques. "Le patient est ensuite inscrit sur liste d’attente pour une transplantation, et doit dès lors rester joignable 24h/24 et pouvoir arriver à l’hôpital dans les 2 heures suivant l’appel l’informant qu’un organe est disponible, note la Fédération française de cardiologie. La durée d’attente est très variable : l’appariement entre donneur et receveur est réalisé en fonction de la gravité du receveur, de la compatibilité de groupe sanguin, de morphologie et d’âge." D'après l'Agence de la biomédecine, la majorité des malades inscrits en liste d'attente de greffe cardiaque sont greffés dans l’année qui suit leur inscription.