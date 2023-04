Exploit médical : première greffe d’un cœur battant issu de donneur décédé

L'ESSENTIEL Les chirurgiens de Stanford Medicine sont parvenus à transplanter un cœur alors qu'il battait encore, en utilisant un organe d'un donneur en état de mort cardiaque.

La première transplantation a duré quatre heures et s'est révélée être un succès.

Les patients de Stanford ont montré de meilleurs résultats à la fin de l'implantation, quittant l'hôpital plus tôt que d'habitude parce que le cœur et son nouvel hôte s'engrenaient plus rapidement.

C’est une première : les chirurgiens de Stanford Medicine aux États-Unis sont parvenus en octobre 2022 à transplanter un cœur alors qu'il battait encore, en utilisant un organe prélevé sur un donneur en état de mort cardiaque.

Initiée par le professeur de médecine Joseph Woo, titulaire de la chaire de chirurgie cardiothoracique, et son équipe, la technique a depuis été utilisée cinq fois chez des patients adultes et pédiatriques par des chirurgiens de Stanford Medicine. La procédure a été décrite dans une étude publiée en mars dans le Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Techniques (JTCVS Techniques).

Les 6 patients qui ont reçu les transplantations cardiaques vont bien

Les donneurs en état de mort cérébrale ont longtemps constitué la majorité des transplantations cardiaques, car avec ces patients, qui ont été maintenus sous assistance respiratoire avant l'obtention, il a été plus facile de conserver l'organe stabilisé et d'assurer sa santé. Mais la demande dépassant l'offre, le monde médical a été poussé à rechercher de nouvelles approches.

C’est pourquoi, les progrès technologiques récents ont permis de réussir cette transplantation cardiaque issue de donneurs décédés par ce qu'on appelle une mort cardiaque ou circulatoire. Cela consiste à prélever un cœur qui s'est déjà arrêté deux fois, d'abord à la mort du donneur, puis immédiatement avant la transplantation, après avoir passé du temps branché à une machine qui l'a perfusé avec du sang oxygéné. Une telle procédure augmente le nombre de cœurs disponibles pour la greffe, mais les résultats pour les receveurs sont moins bons.

L'innovation dans l'intervention réalisée à Stanford a consisté à greffer le coeur alors qu'il avait recommencé à battre. "Arrêter le cœur une deuxième fois, juste avant la transplantation, induit plus de blessures, a déclaré le professeur Woo dans un communiqué. J'ai demandé : ‘Pourquoi ne pouvons-nous pas le coudre pendant qu'il bat encore ?’" Les patients de Stanford ont montré de meilleurs résultats à la fin de l'implantation, quittant l'hôpital plus tôt que d'habitude parce que le cœur et son nouvel hôte s'engrenaient plus rapidement. Aujourd’hui, les six patients qui ont reçu les transplantations vont bien.

Greffe : la technique de garder le cœur battant présente de nombreux avantages

Cette première transplantation cardiaque battante a duré quatre heures. Ce jour-là, l'équipe de soins de santé de Stanford était prête à recevoir un cœur provenant d'un donneur décédé cardiaque. L'équipe a rapidement connecté ce cœur à un appareil de pontage cardio-pulmonaire. La machine assurait le flux ininterrompu de sang chaud. Le professeur Woo a alors commencé le processus difficile de coudre un cœur battant dans la poitrine du destinataire.

“Garder le cœur battre semble vraiment faire une différence dans la force du cœur avec moins de temps passé sur la machine cœur-poumon”, ont souligné les membres de l’équipe de médecins. Nous ne pourrons pas le prouver avant longtemps, mais cette technique présente d'innombrables avantages". Désormais, la prochaine étape pour les médecins est de parvenir à trouver un moyen de ne jamais avoir à arrêter le cœur durant la transplantation.