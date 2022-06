L'actrice Charlotte Valandrey à nouveau greffée du cœur

L'ESSENTIEL L’actrice Charlotte Valandrey, hospitalisée en soins intensifs depuis plusieurs semaines, a été greffée du coeur pour la deuxième fois de sa vie.

En 2020, sous l’effet de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 il y a eu une diminution de 25% du nombre des transplantations.

C’est un succès d’après le magazine Closer, qui indique que l'opération s'est déroulée mercredi dernier pendant plus de 8 heures, de 9 heures à 17 heures « dans un grand hôpital parisien ».

L'actrice de la série diffusée sur TF1 “Demain nous appartient” était en soins intensifs depuis plusieurs semaines en attente d'un organe, et avait partagé sa joie la semaine dernière avec ses fans en annonçant sur son compte Instagram qu'elle allait enfin pouvoir être opérée : « Mon greffon vient d'arriver, il était temps. C'est merveilleux. Merci pour toutes vos prières. Ils vous ont entendus. Je ne l'oublierai jamais… »

Deuxième transplantation

Pour Charlotte Valandrey, l'opération est d'autant plus délicate qu'elle est sous médicaments en raison de son infection au VIH découverte à 18 ans.

Il s'agit de sa deuxième transplantation: elle avait déjà été greffée à l’âge de 34 ans en 2003 après deux infarctus causés par son traitement contre le VIH (l'AZT, le premier médicament utilisé pour le traitement de l’infection par le VIH) et une capacité cardiaque réduite à 10%. « Mes épreuves m'ont appris à avoir peur de la mort. Ou plus exactement, à avoir peur que la vie s'arrête. Elle a repris une telle saveur pour moi ! Les belles choses, j'ai envie de les vivre tout de suite… » confiait-elle à L'Express en 2011.

L’actrice, qui n’a pas communiqué sur les réseaux sociaux depuis 6 jours, serait au repos complet. Après la transplantation cardiaque, le patient est hospitalisé quelques jours en réanimation pour une surveillance rapprochée, puis dans le service de chirurgie cardiaque pendant deux ou trois semaines, avant de rejoindre une maison de convalescence.

Insuffisance cardiaque sévère

La raison qui entraîne une greffe du cœur est l’insuffisance cardiaque sévère. D’après l’Agence de la Biomédecine, les causes d’insuffisance cardiaque sont nombreuses : infarctus du myocarde ayant entraîné une nécrose d’une partie du muscle cardiaque, hypertension artérielle sévère non traitée, cardiotoxicité de certains médicaments, anomalie des valves, consommation excessive d’alcool ou d’autres toxiques, maladies du muscle cardiaque de cause inconnue parfois héréditaire ou maladie cardiaque congénitale…

“La prévalence de l’insuffisance cardiaque dans la population générale est autour de 2%. Après 70 ans, elle affecte 10% des personnes. Quand le pronostic vital d’un patient atteint d’insuffisance cardiaque est engagé, seul le remplacement de son cœur peut permettre de lui sauver la vie” peut-on lire sur le site.