Un nourrisson de 2 mois sauvé grâce à une transplantation cardiaque

L'ESSENTIEL Cette opération offre un espoir à tous les futurs bébés qui sont trop jeunes pour utiliser des dispositifs de soutien ventriculaire.

Le petit coeur du donneur a voyagé depuis une autre région espagnole et a du être récupéré en chemin après avoir cessé de battre.

L’opération s’est bien déroulée et la petite Naiara se rétablit actuellement à l’hôpital.

C’est un petit miracle. À l’hôpital Gregorio Marañon de Madrid, une petite fille, âgée de seulement 2 mois, a été sauvée grâce à une transplantation cardiaque et est devenue la plus jeune transplantée cardiaque au monde. Cette prouesse médicale ouvre la voie pour un grand nombre de nourrissons qui ont besoin d'une transplantation cardiaque et qui sont trop jeunes pour utiliser des dispositifs de soutien ventriculaire en attendant de trouver un donneur compatible.

España realiza el primer #trasplante de corazón en un bebé de #donante en asistolia y grupo sanguíneo incompatible en todo el mundo



Gracias a la colaboración entre #CCAA, Naiara ha podido ser trasplantada en el Hospital Gregorio Marañón de #Madrid ????????https://t.co/rksyG2XhgK pic.twitter.com/t0YVEXA9ZH — Organización Nacional de Trasplantes (@ONT_esp) May 17, 2021

Le cœur à transplanter s'est arrêté

La petite Naiara a reçu un diagnostic de maladie cardiaque congénitale avant sa naissance. Très vite, la chirurgie est apparue comme le seul moyen de la sauver. “C'est le plus petit bébé que nous ayons eu pour une transplantation cardiaque, et 24 heures avant la chirurgie, son état s'est beaucoup aggravé. Si elle n'avait pas eu de transplantation, elle ne serait probablement plus là”, a raconté Manuela Camino, la responsable de l'unité de transplantation cardiaque pour enfants à l’hôpital de Madrid, à Reuters.

L’opération était très délicate, non seulement parce que la petite ne pesait que 3,2 kilogrammes mais aussi car le donneur se trouvait dans un hôpital d'une autre région. Pendant son voyage jusqu’à l’hôpital Gregorio Marañon, le petit cœur du donneur a même cessé de battre pendant quelques minutes. Une procédure de récupération a dû être mené pour ne pas le perdre. Pour ne rien arranger, le donneur était d’un groupe sanguin différent que la receveuse. “C'était deux fois plus magique”, s’est exclamé Juan Miguel Gil Jaurena, le responsable de la chirurgie cardiaque pour enfants à l'hôpital de Madrid. Ce dernier a même expliqué que de telles techniques n'existaient pas pour les jeunes enfants il y a trois ans et qu’elles n’avaient jamais été mises en pratique sur un bébé aussi petit.

