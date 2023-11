Faut-il boire de l’eau avec du citron tous les jours comme Catherine Deneuve ?

L'ESSENTIEL Boire de l’eau citronnée tous les jours fait partie des astuces des célébrités pour être en meilleure santé.

La consommation fréquente d’eau citronnée peut être toutefois dangereuse pour les personnes sujettes aux brûlures d’estomac.

Elle peut aussi abîmer l’émail des dents.

Du citron et de l’eau, tous les jours. Plusieurs stars, de Catherine Deneuve en passant par Jessica Alba ou Jennifer Aniston, défendent cette astuce. La boisson aurait des effets "détox" sur la peau et le système digestif et immunitaire. "Je bois du jus de citron tous les matins, confiait Catherine Deneuve dans une interview à Into The Gloss, en 2016. Ce n’est pas que cela nettoie quoique ce soit, mais je trouve que c’est vraiment bon pour la peau et le blanc des yeux." Selon plusieurs spécialistes, la consommation quotidienne de jus de citron et d’eau n’est pas miraculeuse : au contraire, elle peut avoir des effets négatifs sur la santé.

Eau et citron : un cocktail nuisible pour l’estomac

Si une personne souffre de brûlures d’estomac fréquentes ou de reflux gastrique, mieux vaut s’abstenir de boire de l’eau citronnée. À Fox News, la diététicienne April Wiles explique que cela peut aggraver ces symptômes. En effet, le citron contient de l’acide citrique et augmente l’acidité de l’estomac. Or les aliments acides font partie des facteurs favorisant les reflux gastriques, au même titre que le tabac, les épices ou l’alcool.

Quant aux effets bénéfiques du citron sur la digestion, l’Agence canadienne Sciences Presse pointe un manque de données scientifiques. "Il faut toutefois se rappeler qu’une indigestion peut avoir plusieurs causes: un gros repas, trop d’alcool, le reflux gastro-œsophagien, une infection, etc, expliquent les scientifiques dans un texte paru en avril 2021. À ce jour, il n’existe pas d’études évaluant l’effet du jus de citron pour diminuer l’inconfort dans ces situations."

Des dents fragilisées par la consommation d’eau et de citron

Certaines célébrités affirment que ce mélange d’eau et de citron les aide à avoir un sourire éclatant. Mais les dentistes sont plus prudents : cette boisson peut être néfaste pour les dents. En 2005, des chercheurs nord-américains ont montré que les aliments avec un faible pH, soit les aliments acides, peuvent entraîner une érosion irréversible de l’émail des dents.

"Lorsque des aliments ou des boissons acides sont consommés, l’émail se ramollit pendant une courte période, explique le Dr Samantha Shipley, autrice principale de cette recherche. En règle générale, la salive aide à rétablir progressivement l’équilibre naturel de l’acide présent dans la bouche. Si les aliments riches en acide sont consommés de manière excessive, la bouche ne peut pas se réparer d'elle-même, ce qui augmente le risque d'érosion dentaire." Pour elle, il est primordial d’être vigilant face à la consommation régulières de boissons acides.

Perte de poids : le jus de citron avec de l'eau, un allié minceur ?

Parfois, le mélange est aussi décrit comme un allié minceur. Là encore, les preuves scientifiques manquent. En 2016, des chercheurs américains se sont intéressés aux effets des agrumes sur des souris obèses. "Nos études n'ont montré aucune perte de poids due aux flavanones d'agrumes, explique Thais B. Cesar, directeur de l’équipe de recherche. Cependant, même sans aider les souris à perdre du poids, ils ont amélioré leur santé avec un stress oxydatif moindre, moins de dommages au foie, une diminution des lipides sanguins et de la glycémie." Pour l'heure, ces résultats n'ont pas été confirmés dans des essais avec des humains.