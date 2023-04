Cure détox au citron : les 3 étapes à connaître

L'ESSENTIEL Une cure de détoxification à base de citron a été inventée par un naturopathe dans les années 40.

Cette cure permettrait de détoxifier l'organisme et de se libérer de certaines addictions : nourriture grasse ou sucrée, alcool, tabac, drogues.

La détoxification se pratique sur une dizaine de jours et se déroule en trois étapes, elle n'est cependant pas conseillée à certaines personnes.

Le jeûne n'a jamais été aussi populaire. Qu'il s'agisse du jeûne intermittent ou du jeûne total, les propositions se multiplient, on trouve même des séjours de jeûne organisés dans des lieux privilégiés. Cependant, les premiers régimes à base de jeûne existent depuis longtemps : dans les années 1940, le naturopathe Stanley Burroughs a inventé une technique de jeûne liquide. La "Master Cleanse Diet" qui consistait à éliminer progressivement les aliments solides pour les remplacer par des jus de fruits et un mélange à base de jus de citron.

Détox : un nettoyage pour le corps et le cerveau

"Le nettoyage est fondamental pour l’élimination de toutes sortes de maladies, déclare-t-il dans la préface de son livre. Le but de ce livre est de simplifier la cause et la correction de tous les troubles, quel qu’en soit le nom ou les noms." Ce défenseur des médecines alternatives a créé ce régime pour freiner les envies d'aliments gras ou sucrés, d'alcool, de tabac ou de drogues. Selon lui, il a de multiples bienfaits : détoxifier, assainir les reins et le système digestif, améliorer la circulation sanguine, maintenir la jeunesse et l'élasticité de la peau. Une réduction importante de l'apport alimentaire entraîne de fait une perte de poids.

Une cure de détoxification en 3 étapes et sur 10 jours

Cette cure de détoxification au citron comporte trois phases et se déroule sur dix jours. La première phase dure trois jours avec une réduction progressive de l'alimentation. Le premier jour, vous ne devez manger que des légumes et des féculents complets, le deuxième jour, boire uniquement des jus et des bouillons et le dernier jour, seul le jus d'orange frais est autorisé.

Puis, la phase principale du régime commence : le naturopathe a élaboré un mélange à base de jus de citron, qu'il faut consommer tout au long de la journée. En voici la recette : deux cuillères à soupe de jus de citron jaune ou vert, deux cuillères à soupe de véritable sirop d'érable, une pincée de piment de Cayenne et 200 ml d'eau. Tous les ingrédients doivent être bien mélangés dans un récipient en verre. "Utilisez uniquement des citrons ou des citrons verts frais (biologiques), jamais de jus de citron ou de citron vert en conserve, ni de limonade congelée ou de jus congelé", insiste l’auteur. Pendant quatre jours, vous ne devez boire que ce mélange, en prenant des laxatifs à base de plantes pour stimuler le système digestif si nécessaire.

Enfin, l’alimentation est reprise progressivement durant les trois derniers jours : tout d’abord le jus d'orange le premier jour, puis divers jus et bouillons le deuxième jour et enfin les aliments solides le dernier jour.

Certaines précautions sont toutefois nécessaires

Stanley Burroughs recommande de suivre ce régime pendant au moins dix jours et de le renouveler trois à quatre fois par an. Mais attention, cette détox au citron n'est pas à prendre à la légère. Tout d'abord, elle est totalement déconseillée aux personnes souffrant de troubles alimentaires, d'insuffisance hépatique ou rénale. Quant aux personnes ayant des problèmes dentaires, consommer des citrons en si grande quantité peut être dangereux car l'acide citrique qu'ils contiennent est nocif pour l'émail des dents. Les femmes enceintes, allaitantes ou les enfants ne doivent absolument pas suivre ce type de régime non plus.

Enfin, en général, les carences en nutriments et l'apport calorique insuffisant produisent des manquent qui pourront, par exemple, produire des maux de tête.