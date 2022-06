Citrons bouillis : 7 bénéfices surprenants de cette boisson sur la santé

L'ESSENTIEL L’écorce de citron contient davantage de vitamines et de nutriments que son jus.

La consommation de citron peut être irritante en cas de troubles digestifs.

Tout est bon dans le citron! Alors que l’on peut avoir tendance à ne boire que son jus notamment pour sa haute teneur en vitamine C, il apparaît que son écorce est également bienfaitrice.

Aliment anti-cancer

En effet, elle possède entre 5 à 10 fois plus de nutriments : les vitamines A et C, le calcium, le magnésium, le bêta-carotène et le potassium. La présence du potassium dans l’écorce du citron aide au maintien d’une bonne pression artérielle, d’après une étude publiée en 2016, ce qui protège des maladies cardiaques et du diabète.

De plus, l’écorce de citron contient des flavonoïdes polyphénoliques et permet d’abaisser le taux du mauvais cholestérol, responsable de la survenue de maladie cardiovasculaires. Associés aux limonoïdes, ces flavonoïdes auraient également un rôle anti-cancer en ralentissant la prolifération des cellules cancéreuses et en diminuant la croissance des métastases, notamment dans le cas des cancers des voies digestives supérieures tels que le cancer de la bouche, de l'œsophage, du pharynx et de l'estomac, ainsi que le cancer du côlon.

C’est également les limonoïdes qui, combinés à la vitamine C, permettent de lutter contre les effets des radicaux libres responsables du vieillissement de la peau. La vitamine C aide également à stimuler le système immunitaire de l’organisme, ce qui protège des infections respiratoires.

Prévenir la formation de calculs rénaux

La consommation de jus de citron prévient la formation de calculs rénaux non seulement parce qu'elle augmente le volume des urines mais aussi parce qu'elle est riche en potassium et en acide citrique.

Les personnes présentant un faible taux de citrate urinaire doivent être encouragés à augmenter leur consommation d'aliments riches en acide citrique, tels que le citron et le citron vert.Il a été démontré que la consommation de 30 grammes de jus de citron par jour augmentait de manière significative les niveaux de citrate urinaire. Parmi tous les jus d'agrumes, le jus de citron semble avoir la plus forte concentration de citrate.

Faire bouillir 3 minutes environ

Pour profiter de ses bienfaits, il est conseillé de faire bouillir 3 minutes environ des morceaux de citrons (bio de préférence) dans une casserole et de laisser refroidir le tout 10 à 15 minutes avant de retirer les citrons et de boire cette eau tiède. Cette pratique permet en outre de rester bien hydraté, ce qui joue un rôle primordial dans le métabolisme, la santé des reins et les fonctions cérébrales.

L'eau de citron bouilli permet en plus d’aromatiser naturellement l’eau sans ajout de sucres et de varier les plaisirs puisqu'elle se marie parfaitement avec de la cannelle, du curcuma, du gingembre ou encore du poivre.