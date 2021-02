Boire du jus de citron à jeun est-il vraiment bon pour la santé ?

Riche en vitamine C et en anti-oxydants, le citron a des atouts d’un point de vue nutritionnel. Certains recommandent d’en boire le jus, le matin, à jeun. Cela permettrait de faire le plein de vitamines, de perdre du poids, voire d’avoir les dents blanches. Si le fruit pressé peut en effet être bon pour la santé, mieux vaut ne pas trop en consommer.

Quels sont les bienfaits du jus de citron ?

"Dans un jus de citron de 100 grammes fait maison, il y a 42,4 milligrammes de vitamine C, la teneur équivalente à celle d’une petite orange", explique Pauline Pied, nutritionniste, à Ouest-France. La vitamine C a de multiples fonctions dans l’organisme : elle facilite la cicatrisation, renforce nos défenses immunitaires contre les infections virales et bactériennes, aide à l’assimilation du fer et protège les parois des vaisseaux sanguins. Pour un adulte, il est recommandé d’en consommer 110 milligrammes par jour. L’agrume est aussi riche en anti-oxydants. Ces composés bloquent les radicaux libres, responsables du vieillissement cellulaire.

Il ne fait pas perdre de poids…

Rien ne prouve que boire du citron à jeun serait particulièrement efficace pour perdre du poids. Des chercheurs brésiliens ont toutefois montré dans une étude qu’il peut avoir des bienfaits pour les personnes obèses : ils ont administré du citron à des souris dont l’alimentation était riche en matières grasses. "Notre étude n’a montré aucune perte de poids liée au citron", précise Thais B. Cesar, directeur de l’étude. "Cependant, cela leur a permis d’être en meilleure santé, avec une baisse de leur stress oxydatif, un foie en meilleure forme, des niveaux de lipides et de sucre dans le sang plus bas."

…Et est déconseillé en cas de troubles de l’estomac

Pour les personnes souffrant de problèmes d’estomac, le citron est plutôt déconseillé. "Le pH acide augmente la sensation de brûlure au niveau de l’estomac et de l’œsophage, précise le Dr Laurence Plumey à Femme Actuelle. Si votre système digestif est un peu sensible, il faut aussi être prudent. Si vous ressentez des aigreurs quand vous buvez un jus de citron, évitez d’en consommer." Si vous avez parfois des brûlures d’estomac ou des reflux acides, boire du jus de citron risque de vous faire plus de mal que de bien.

Attention à l’émail des dents !

Le jus de citron est parfois consommé pour blanchir les dents. Avant de tenter l’expérience, mieux vaut en parler à votre dentiste. Sa forte acidité peut rendre l’émail des dents poreux et faciliter l’apparition des caries. En 2005, l’Académie de dentisterie générale a publié une étude à ce sujet. Ces professionnels de santé constatent que les aliments avec un pH acide, comme le citron, sont susceptibles d’entraîner une érosion irréversible de l’émail dentaire. "La première chose que les patients peuvent faire est de réduire le risque d’érosion dentaire en diminuant leur consommation", précisent les membres de l’association. La salive a également un effet protecteur pour les dents : mâcher un chewing gum après avoir mangé ou bu un produit acide aide à stimuler sa production, et protège ainsi les dents. L’association recommande également de se rincer la bouche après avoir bu du jus de citron.

Dernier conseil : si vous souhaitez vraiment intégrer le jus de citron à votre alimentation, il peut être intéressant de protéger votre estomac. Pour ce faire, vous pouvez le diluer dans de l’eau tiède pour atténuer son acidité.