«Margarita burn» : le jus de citron peut provoquer de graves brûlures

L'ESSENTIEL Le margarita burn est aussi appelé phytophotodermatite.

D’autres plantes peuvent provoquer des réactions aux UV comme le persil, les boutons d’or ou encore le figuier.

Les dangers du soleil sont connus, mais certains facteurs peuvent les aggraver. Une mère australienne l’a découvert récemment, comme le raconte le Daily Mail. Son petit garçon a été hospitalisé pour des brûlures graves et des cloques sur les bras, survenues de manière inexpliquée. La mère de famille a réalisé ensuite qu’elles avaient été provoquées par du jus de citron vert.

Citron vert et soleil : un mélange à risque

Quelques jours avant l’apparition des brûlures, le petit garçon a pressé des citrons verts avec ses cousins, et c’est le contact avec ces fruits qui explique les blessures. "Une nuit à l'hôpital et un séjour dans l'unité des brûlés plus tard, nous savons maintenant qu'il s'agit de margarita burn", a écrit la mère dans un post Facebook. Ce phénomène tient son nom de ce cocktail riche en jus de citron vert, il est provoqué par une réaction à la lumière UV. L’agrume renferme des irritants, qui vont rendre la peau plus sensible au soleil. D’autres parents ont déjà été confrontés à ces brûlures.

Sur le compte Instagram Tiny Hearts Education, qui donne des conseils en premiers secours aux parents, une mère explique : "Mon fils Otis jouait avec un citron vert tombé de notre citronnier plus tôt dans l'après-midi. Il avait de la crème solaire et profitait de son après-midi dans sa petite piscine gonflable (…) En tant que parents, nous n’étions pas inquiets." Plus tard dans la journée, ils ont remarqué une éruption cutanée. Les consultations chez des médecins n’ont permis d’obtenir aucune explication. "Nous sommes allés aux urgences, car cela continuait de s’aggraver. Nous avons maintenant des rendez-vous continus avec une équipe locale dédiée aux brûlures pédiatriques pour une gestion continue afin d'éviter les cicatrices et les implications à long terme, raconte-t-elle. J’espère qu'en partageant mon histoire, je pourrais sensibiliser à la phytophotodermatite et à l'importance de surveiller les tout-petits s’ils s’approchent des agrumes."

Citron vert : comment expliquer cette réaction au soleil ?

D’après Radio Canada, l’irritant impliqué serait le psoralène, présent dans différents fruits et légumes. Les lésions peuvent apparaître jusqu’à 72 heures après le contact avec la plante ou le fruit. La rougeur ou brûlure touche seulement les zones exposées à l’irritant. Dans le cas du citron vert, la brûlure suit les zones où le jus a été en contact avec la peau. "La gravité de la brûlure varie selon la quantité de substance présente sur la peau et selon la durée d’exposition au soleil, explique l’article. La peau peut devenir rouge et irritée, et aller jusqu’à former des cloques. Les lésions peuvent s’aggraver durant les deux à trois premiers jours, avant de se résorber." Généralement, le traitement passe par des compresses d’eau froide, des crèmes à base de stéroïdes et des antihistaminiques.

Le risque de "margarita burnt" dépend des individus et de leurs antécédents, il est toutefois possible de le réduire en se lavant bien les mains et les bras après avoir manipulé du citron et en portant une protection solaire adaptée.