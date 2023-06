Le citron serait l'aliment le plus sain du monde !

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le citron est l'aliment le plus sain du monde.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié une liste de 47 aliments.

Il ont notamment quantifié leur teneur en fibre, en nutriments, en vitamines, en sucres et en calories.

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Preventing Chronic Disease, le citron est l'aliment le plus sain au monde.

47 aliments étudiés

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié une liste de 47 aliments couramment consommés aux États-Unis, en évaluant leur teneur en nutriments, en vitamines, en fibres, en sucres et en calories. Cette liste incluait des légumes verts, des légumes rouges, des légumes oranges, des fruits, des noix, des graines et des légumineuses.

Une fois l'analyse faite, les scientifiques ont d'abord constaté que sur les 47 aliments étudiés, 41 entraient dans la catégorie des "powerhouse fruits and vegetables" (PFV), c'est-à-dire des produits ayant un fort impact positif sur la santé.

Le citron, un fruit très riche en vitamine C et en antioxydants

Les légumes verts sont arrivés en tête du classement (cresson de fontaine, chou chinois, blette...), suivis par les légumes rouges (tomates, poivrons) et les légumes oranges (carottes, potirons...).

Par ailleurs, le premier fruit apparaissant sur la liste des chercheurs était le citron. En effet, le citron est très riche en vitamine C et en antioxydants, qui sont des nutriments importants pour la santé. Il est également très faible en calories et en sucres. Et si sa saveur acidulée peut le rendre difficile à consommer seul, il peut être ajouté à des salades, à de l'eau ou à du thé.

Les aliments PFV aident à rester en bonne santé

Des études ont déjà montré que les aliments PFV peuvent aider à réduire le risque de développer des pathologies graves comme les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et certains cancers. Ces aliments peuvent également aider à renforcer le système immunitaire, à améliorer la digestion et à favoriser la santé de la peau et des cheveux.

En identifiant les aliments PFV, les résultats de cette étude peuvent aider les gens à faire les choix nutritionnels les plus optimums possible.