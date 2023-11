De quoi meurent les centenaires ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs se sont penchés sur les causes de mortalité les plus fréquentes de centenaires chinois.

L'inflammation, le tabac et l'alcool sont les trois facteurs qui augmentent le risque de mortalité de cette population.

"L'extrapolation de nos résultats à d'autres populations est limitée en raison de l'influence importante de l'ethnie de la cohorte et de son mode de vie particulier" précisent les scientifiques à la fin de leur étude.

Ils sont particulièrement résistants, mais qu’est-ce qui augmente les taux de mortalité des centenaires ? Une nouvelle étude publiée dans le JAMA fournit des éléments de réponse inédits.

L'inflammation augmente le taux de mortalité des centenaires

Pour parvenir à ces résultats, des scientifiques ont d’abord choisi de se focaliser sur l’inflammation présente dans le corps de centenaires chinois. "Les études épidémiologiques ont déjà montré auparavant que l'inflammation est un facteur associé à la morbidité et à la mortalité chez les personnes âgées", expliquent-ils au début de leur rapport. "La protéine C-réactive (CRP) et le rapport neutrophiles/lymphocytes (NLR) sont considérés comme des biomarqueurs de l'inflammation", précisent-ils.



Les 890 membres de leur cohorte constituée pour l’étude avaient un âge médian de 102 ans et appartenaient tous à l’ethnie Han. Seuls 33 participants (3,7 %) fumaient des cigarettes, 144 (16,2 %) buvaient de l'alcool et 124 (13,9 %) du thé.



"Notre analyse a montré qu'il existait une association non linéaire entre la protéine C-réactive et la mortalité, cette dernière augmentant lorsque les niveaux de CRP dépassaient 16,74 nmol/L", ont découvert les chercheurs. "Dans la présente étude, les niveaux de NLR étaient aussi positivement associés à la mortalité chez les centenaires", ont-ils également trouvé.

L'alcool et le tabac augmentent le taux de mortalité des centenaires

Par ailleurs, la mortalité des centenaires étudiés a été associée au tabagisme et à la consommation d’alcool.



"Dans cette étude, le tabagisme et la consommation d'alcool étaient tous deux associés à une augmentation de la mortalité", résument les auteurs, avant toutefois de souligner une limite de leurs travaux : "l'extrapolation de nos résultats à d'autres populations n'est pas pertinente en raison de l'influence importante de l'ethnie de la cohorte et de son mode de vie particulier".