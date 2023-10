Covid long et grossesse : «des répercussions sur les capacités neurodéveloppementales des enfants ? »

L'ESSENTIEL Le covid long peut générer chez la femme enceinte et l’enfant à naitre de l’insuffisance placentaire, de l’hypoxie, de l’acidose, un choc cytokinique, de l’inflammation, un état dit "hypercoagulable", du stress, de l’isolement social et une limitation des interactions humaines.

"Tout ceci pourrait avoir des répercussions à long terme sur les capacités neurodéveloppementales des enfants à naître", selon Fionnuala McAuliffe, professeur d'obstétrique et de gynécologie.

Depuis le début de la pandémie il y a trois ans, plus de 167.000 personnes sont décédées de la Covid-19 en France.

Lorsqu’une femme enceinte développe un Covid long, la santé de son enfant à naître pourrait être impactée.

Covid long et grossesse : des "preuves émergentes d'un certain préjudice"

"Concernant l’impact à long terme du Sras-Cov-2 sur l'enfant, les preuves émergentes d'un certain préjudice ont été récemment collectées", a souligné lors du FIGO (Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique) Fionnuala McAuliffe, professeur d'obstétrique et de gynécologie au National Maternity Hospital de Dublin, évoquant notamment "le développement neurologique de l'enfant" et "la motricité fine".

Le covid long peut en effet générer chez la femme enceinte et l’enfant à naitre de l’insuffisance placentaire, de l’hypoxie, de l’acidose, un choc cytokinique, de l’inflammation, un état dit "hypercoagulable", du stress, de l’isolement social et une limitation des interactions humaines.

"Tout ceci pourrait avoir des répercussions à long terme sur les capacités neurodéveloppementales des enfants à naître, avec une potentielle émergence d’un trouble du spectre autistique et de mouvements anormaux ou involontaires. Les résultats aux questionnaires sur le développement des enfants touchés in utero par le Covid long pourraient aussi être moins bons que la moyenne", a détaillé Fionnuala McAuliffe à l’aide d’un schéma.

Covid long et grossesse : quels sont les symptômes les plus courants ?

L’experte a également listé au cours de sa présentation les principaux symptômes du Covid long : fatigue, dyspnée, arthralgie, troubles du sommeil, dépression/anxiété, troubles cognitifs, anosmie/agueusie. D’après une étude effectuée sur des femmes enceintes atteintes d’un Covid long, 74 % présentaient au moins une des manifestations que nous venons de citer, la fatigue, la myalgie et l’anosmie étant les symptômes les plus souvent recensés au sein de cette population.

"S’il n’a pas été mis en évidence de risque accru de fausse couche au premier trimestre de grossesse, l’infection par le Sars-CoV-2 serait en revanche associée à la prématurité. La mort fœtale in utero (inflammation systémique du fœtus) est également possible même lors de formes non majeures de Covid-19", a également indiqué Chantal Bertholom, professeur de microbiologie. "Le risque de retard de croissance intra-utérine est pour le moment discuté, car il n’y a pas de surveillance fœtale aboutie chez les femmes qui ont eu la Covid-19", poursuit-elle.

Covid-19 : où en est l'épidémie en France ?

Dans son dernier point du 11 octobre, Santé Publique France indiquait que les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 diminuaient de 7 % par comparaison à la semaine précédente, avec 3.667 passages. Cet indicateur reculait également dans la plupart des classes d'âge, tandis qu’il était stable chez les 65 ans et plus (+0,9 %). Parmi l’ensemble des hospitalisations après passage aux urgences, 2 % étaient hospitalisés pour Covid-19 ou suspicion.



Depuis le début de la pandémie il y a trois ans, plus de 167.000 personnes sont décédées de la Covid-19 en France.