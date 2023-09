Covid-19 : le son de la toux peut prédire la sévérité de la maladie

L'ESSENTIEL Des chercheurs espagnols ont effectué une analyse des bruits de toux enregistrés par les smartphones chez les patients atteints de la Covid-19.

Ils sont parvenus à identifier des caractéristiques concernant la fréquence sonore de la toux qui permettent de déterminer la gravité de la maladie.

Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer leurs résultats.

Votre toux peut fournir des indications sur l'évolution de votre infection au SARS-CoV-2, selon une étude récente. Des chercheurs de l'Institut de bioingénierie de Catalogne (IBEC) et de l'Hôpital del Mar ont montré que l'analyse des sons de toux enregistrés par smartphone peut aider à identifier la gravité de la Covid-19 chez les patients.

Leurs résultats ont été publiés dans la revue European Respiratory Journal.

Covid-19 : la toux permet d'évaluer l'évolution de la maladie

Bien que des protocoles aient été développés pour évaluer le risque des patients Covid-19, les outils de pronostic reposent principalement sur des méthodes d'imagerie coûteuses et pas toujours accessibles comme la radiographie. Les chercheurs espagnols ont ainsi voulu trouver une méthode plus simple pour diagnostiquer la maladie. Leur étude s'est concentrée sur l'analyse des sons de toux enregistrés par smartphone chez des 70 patients atteints de la maladie.



"Si des méthodes d'analyse acoustique de la toux ont déjà été proposées pour diagnostiquer les maladies respiratoires, nous avons cherché à aller plus loin en étudiant spécifiquement le lien entre les caractéristiques acoustiques de la toux et les différents niveaux de gravité de la pneumonie chez les patients Covid-19", explique le Pr Raimon Jané, co-auteur principal de l’étude dans un communiqué paru le 21 septembre.



Les scientifiques ont ainsi mis en lumière cinq paramètres basés sur les fréquences sonores des toux. Ces derniers permettent d'évaluer la gravité de l'infection et son évolution en pneumonie. "Ces différences peuvent refléter les altérations progressives du système respiratoire chez les patients atteints de Covid-19", précise le communiqué.

Analyse de la toux : une méthode prometteuse pour suivre les patients



Les chercheurs estiment que l'outil d'analyse des toux pourrait présenter deux avantages. Il offre la possibilité d'identifier les cas graves de la Covid-19, mais également de surveiller à distance l'évolution de la maladie.

Pour cette raison, le Dr Joaquim Gea, co-auteur principal, suggère que ce système sera utile "dans les régions avec une infrastructure médicale limitée ou pendant des situations d'urgence". Il ajoute : "cette approche peut faciliter l’identification et l’isolement rapides des patients atteints de la Covid-19, facilitant ainsi des soins médicaux appropriés et la mise en œuvre de mesures de contrôle".



Cependant, l'équipe espagnole précise que des recherches supplémentaires impliquant un échantillon de patients plus large seront nécessaires pour valider les résultats de leurs travaux et aboutir à un déploiement de leur outil de pronostic.