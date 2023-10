Covid-19 : quelle stratégie de vaccination en Ephad ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié le fardeau de la Covid-19 dans les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca).

"Il paraît important d’évaluer le besoin d’administrer des doses de rappel et des vaccins mieux adaptés aux nouveaux variants, afin de prévenir les formes sévères de la maladie chez les résidents en Ehpad", ont-ils conclu.

Depuis le début de la pandémie il y a trois ans, plus de 167.000 personnes sont décédées de la Covid-19 en France.

Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé, une nouvelle étude de Santé Publique France donne des indications sur la stratégie à mener dans les Ehpad.

Le fardeau de la Covid-19 en Ehpad

"Nous avons étudié le fardeau de la Covid-19 dans les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) dans lesquels les résidents sont à risque de formes graves", expliquent les chercheurs en préambule.



L’étude s’est appuyée sur le système de surveillance de la Covid-19 en Ehpad au cours des cinq vagues identifiées entre les semaines 09-2020 et 16-2022, pour lesquelles ont été comparés les taux d’attaque (TA), ceux d’hospitalisation (TH) et ceux de létalité (TL) parmi les résidents des Ehpad ayant signalé des épisodes de Covid-19. La couverture vaccinale à deux doses a également été décrite.

Covid-19 en Ehpad : pour "des vaccins mieux adaptés aux nouveaux variants"

Au total, 1.435 épisodes de Covid-19 et 30.110 infections ont été recensés chez les résidents. Le taux d’attaque a diminué progressivement de la vague 2 (31,8 %) à la vague 4 (16,2 %), augmentant à nouveau en vague 5 (27,8 %). Ceux d’hospitalisation et ceux de létalité ont diminué de la vague 1 à la vague 5. La couverture vaccinale à deux doses était de 71,9 % en vague 3 et de 89,9 % en vague 4.



"La Covid-19 a fortement affecté les Ehpad en Paca au cours de la période étudiée. Une amélioration du TH et du TL est observée au cours du temps, les taux les plus bas étant identifiés en vagues 4 et 5, périodes où la couverture vaccinale était inférieure à 90 %", résument les scientifiques. "Cependant, les variations observées du taux d'attaque suggèrent que l'administration des deux premières doses du vaccin n'a pas suffi à réduire le nombre d'infections au fil du temps. Il paraît important d'évaluer le besoin d'administrer des doses de rappel et des vaccins mieux adaptés aux nouveaux variants, afin de prévenir les formes sévères de la maladie chez les résidents en Ehpad", concluent-ils.

Covid-19 : où en est l'épidémie en France ?

Dans son dernier point du 11 octobre, Santé Publique France indiquait que les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 diminuaient de 7 % par comparaison à la semaine précédente, avec 3.667 passages. Cet indicateur reculait également dans la plupart des classes d'âge, tandis qu’il était stable chez les 65 ans et plus (+0,9 %). Parmi l’ensemble des hospitalisations après passage aux urgences, 2 % étaient hospitalisés pour Covid-19 ou suspicion.



