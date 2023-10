Enfant handicapé : quel impact sur la vie des parents ?

L'ESSENTIEL 43 % des parents d’enfants français en situation de handicap se sentent heureux.

74 % de ces parents ont également le sentiment "de ne pas être libre de choisir comment vivre leur vie", et 95 % d'entre eux appréhendent l'avenir de leur enfant lorsqu'ils ne seront plus là.

41 % des actifs en charge d'un enfant handicapé travaillent à temps partiel.

Handicap : 95 % des parents appréhendent l'avenir de leur enfant

74 % des parents ont également le sentiment "de ne pas être libre de choisir comment vivre leur vie", et 95 % d'entre eux appréhendent l'avenir de leur enfant lorsqu'ils ne seront plus là. "Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, une personne en situation de handicap sur trois obtient une place en institut spécialisé. Fautes de places suffisantes, ce sont 40.000 personnes handicapées de plus de 50 ans qui sont accueillies…. en Ephad. Moins d’une personne en situation de handicap sur deux demandant un accompagnement à domicile finit par l’obtenir", rappellent les auteurs de l’enquête.



L’étude révèle également que l’inflation a poussé 11 % des parents à renoncer à des déplacements pour l’accompagnement de leurs enfants en situation de handicap ou à des activités familiales avec ces derniers (20 %).



Par ailleurs, 41 % des actifs sondés en charge d'un enfant handicapé travaillent à temps partiel. "Souvent par manque de solution pour une prise en charge de leur proche, les parents sont contraints de freiner leur vie professionnelle et de devenir les aidants à vie de leur enfant", rappelle à ce propos l’Unapei.

57 % des parents se sentent seuls face au handicap de leur enfant

Enfin, 57 % des parents se sentent seuls face à ce qu'ils vivent, 84 % sont fiers du chemin parcouru avec leur enfant handicapé et 91 % font de l’assurance d’un accompagnement pour leur progéniture la priorité de leur vie.



"Au regard des résultats de l’enquête de l’Unapei, il est clair que ce dont ces parents ont besoin, avant tout, ce sont des accompagnements de qualité pour répondre aux besoins et attentes de leur proche en situation de handicap, et des solutions de relais pour eux-mêmes. Conformément à la dénonciation du Conseil de l’Europe de la politique du handicap de la France du 17 avril 2023, la situation de ces familles se détériore d’années en années du fait du manque d’accompagnement et de la pénurie de services de soutien", peut-on lire à la fin du rapport.



"L’Unapei, réseau associatif représentant les personnes avec troubles du neurodéveloppement, handicap psychique ou polyhandicap ET leurs familles, entend porter haut les résultats de cette étude, pour faire bouger les lignes, pour donner le meilleur aux personnes en situation de handicap et pour que la vie des parents ne se réduise pas aux retentissements du handicap", terminent les militants.