Handicap : l’aéroport Charles de Gaulle est renommé pour une bonne cause

L'ESSENTIEL Pour que les automobilistes ou les taxis comprennent bien qu'il ne s'agit pas d'une erreur, les frontons des terminaux 2A et 2B de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle arboreront le nouveau nom en lettres bleues d'au moins deux mètres afin d'être visibles par tous.

À l'intérieur de l’aéroport, dans les terminaux 2E et 2F, tous les écrans d'information des vols afficheront "Bienvenue à Paris-Anne de Gaulle".

"Anne de Gaulle". C’est le nom que prendra à partir de samedi l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à l’occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. C’est aussi le nom de la fille du général qui était atteinte de trisomie 21. L’objectif pour le plus grand aéroport parisien est de sensibiliser aux situations de handicap durant cette opération de huit jours.

Aéroport Charles de Gaulle renommé : une première mondiale

Selon la Fondation Anne de Gaulle, à l’origine de l’initiative, c'est la première fois au monde qu'un aéroport est rebaptisé. En conséquence, samedi, une bonne partie des panneaux et de la signalétique sera entièrement renommée. Dès l'autoroute, à l'approche de l'aéroport les panneaux routiers lumineux annonceront en lettres orange : "Bienvenue à l'aéroport Paris-Anne de Gaulle". À l'atterrissage des vols, la compagnie Air France annoncera également aux passagers le nouveau nom accompagné d’un message de sensibilisation au handicap.

Depuis 1992, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre afin de promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées et d'accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans toutes les sphères de la société. Pour rappel, le terme "handicap" désigne la limitation des possibilités d’interaction d’un individu avec son environnement, causée par une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non. On estime aujourd’hui à 6 millions de personnes en France touchées par un handicap, comme le rappelle Le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) dans sa page Ressources.

Qu'est-ce que la trisomie 21, le handicap dont souffrait la fille de Charles de Gaulle ?

La trisomie 21, dont était atteinte la fille du général de Gaulle, Anne de Gaulle, est la forme la plus connue de handicap mental. Cette anomalie génétique, appelée aussi "syndrome de Down", concerne entre 50.000 à 60.000 personnes en France (soit 10 à 12 % des personnes handicapées mentales françaises) et touche 1.000 nouveaux nés chaque année, selon les données de la CCAH. Elle est provoquée par la présence d’un chromosome 21 supplémentaire dans les cellules de la personne atteinte. La trisomie 21 conduit à une déficience intellectuelle et un retard au développement psychomoteur.