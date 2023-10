Comment se débarrasser des poux de tête ?

L'ESSENTIEL On contracte des poux par notre entourage, avec des contacts de tête à tête ou via l’utilisation de certains objets.

Il y a plusieurs types de traitement qui existent contre les poux.

Les poux sont des insectes parasites de l’homme qui se nourrissent de sang.

Alors que la rentrée scolaire est déjà bien entamée, c’est pour beaucoup de parents et d’enseignants le retour de leur ennemi public numéro 1 : les poux.

"On contracte des poux par notre entourage, avec des contacts de tête à tête ou via l’utilisation de certains objets. On peut vraiment dire qu’il y a « des têtes à poux », car certaines personnes peuvent attraper des poux très facilement", explique le Dr Berthine Toubate, ingénieure de recherche en biologie à l’université de Tours et spécialiste des poux.



"Il y a plusieurs types de traitement qui existent contre les poux. Les insecticides ne sont plus utilisés, car les poux y sont devenus résistants avec le temps, ils ont trouvé un mécanisme de résistance dans leurs gènes. Aujourd’hui, certains produits sur le marché étouffent les poux en les enrobant et d’autres plus récents les font exploser avec les lentes", poursuit la scientifique. "Je conseille les produits qui tuent les poux et les lentes en une seule fois, car moins le temps de contact avec la tête de l’enfant est long, mieux c’est. Quand le produit ne tue pas les lentes, je conseille de faire le traitement trois fois, à une semaine d’intervalle", ajoute-t-elle, en avertissant : "certains produits ne tuent ni les poux ni les lentes, il ne faut pas les utiliser".

Poux : comment appliquer les traitements sur la tête ?

"Il faut aussi prendre le temps d’appliquer le produit comme si on faisait une coloration totale, c’est-à-dire de le mettre bien mèche par mèche en faisant des raies. Une fois le soin posé sur les cheveux, il faut éviter de mettre une serviette ou un tissu sur la tête, mais plutôt porter une charlotte ou s’emballer dans du papier cellophane de cuisine", précise l’experte. Et attention : "c’est à la fin de l'application qu’il faut commencer à chronométrer le temps de pose indiqué sur la boite", souligne-t-elle.



Le Dr Berthine Toubate est aussi responsable du service "SOS poux". "Je teste les produits des industriels. Je donne également des conseils au téléphone aux parents pour qu’ils se débarrassent des poux, et parfois, je me déplace. Dans ces cas-là, je traite toute la famille en leur montrant les bons gestes. Et quand les produits sont trop chers pour les parents, je contacte l’assistante sociale pour qu’elle leur fasse des bons pour achat", décrit-elle.



"Dans mon laboratoire, on travaille aussi sur la génétique, en essayant d’identifier les différents récepteurs des poux pour voir comment ils interagissent afin de les combattre", expose-t-elle.

"Ce n’est pas parce qu’on est sale que l’on attrape des poux de tête"

Concernant les huiles essentielles, "celle à la lavande peut être utile quand il y a une grosse infestation à l’école, mais il faut la mélanger à un gel coiffant et l’appliquer sur les cheveux à la fin du coiffage, un peu comme si on voulait constituer un casque de protection", confirme la spécialiste.



Un mot en conclusion ? "Je voudrais simplement dire que ce n’est pas parce qu’on est sale que l’on attrape des poux de tête. Cela peut arriver à tout le monde. Et il est tout à fait possible de s’en débarrasser avec un peu de bonne volonté", conclut le Dr Berthine Toubate.

Les poux se reproduisent vite

Les poux sont des insectes parasites de l’Homme qui se nourrissent de sang. On distingue :

- les poux de tête, très fréquents en collectivités et qui touchent principalement les enfants entre 6 et 8 ans ;

- les poux de corps qui vivent dans les vêtements et se nourrissent sur le corps. Plus rares, ils se rencontrent essentiellement chez les personnes SDF ;

- les poux de pubis, couramment appelés morpions, qui sont une infection sexuellement transmissible.



Les poux se reproduisent vite. La femelle pond des œufs (lentes), qui donnent une larve (ou nymphe) en 1 semaine environ, puis un pou adulte en 2 semaines environ. "Les démangeaisons sont le signe révélateur de l’infestation par les poux. Leurs morsures laissent des petits points rouges", indique le Vidal.