Des médecins ont déconnecté la moitié du cerveau d'une petite fille pour lui sauver la vie

L'ESSENTIEL Brianna Brodley, fillette de 6 ans, souffre d'une encéphalite de Rasmussen. Une maladie cérébrale inflammatoire chronique rare qui provoque entre autres de vives crises d'epilepsie.

Pour y mettre fin, les médecins ont déconnecté la moitié de son cerveau. Cette opération s'appelle une hémisphérotomie.

Les médecins pensent que la petite fille pourra avoir une vie normale après des séances de rééducation, car son hémisphère gauche compensera.

Brianna Brodley, fillette de 6 ans souffrant d’une maladie neurologique rare lui provoquant de violentes crises d'épilepsie, vient de subir une intervention chirurgicale de 10 heures en Californie où la moitié de son cerveau a été déconnectée.

La moitié du cerveau déconnecté pour stopper la maladie

Après plusieurs crises de convulsion ayant nécessité des hospitalisations, il a été diagnostiqué en septembre 2022 à la petite Brianna Bodley, une encéphalite de Rasmussen. Il s’agit d’une maladie cérébrale inflammatoire chronique rare qui affecte principalement les enfants. Elle entraîne la destruction progressive d’un hémisphère et des fonctions neurologiques ainsi qu’une épilepsie résistante aux médicaments.

La petite fille n’a malheureusement pas fait exception. Aucun traitement ne parvenait à réduire ses violentes crises de convulsions quotidiennes. Craignant qu’elles provoquent des troubles d'apprentissage et une paralysie, les médecins ont proposé d’effectuer une hémisphérotomie, une opération qui “déconnecter” l’hémisphère cérébral malade.

Le Dr. Aaron Robison, neurochirurgien pédiatrique de la petite fille a expliqué à CNN que déconnecter ainsi l'hémisphère droit, touché par l'inflammation, “est suffisant pour arrêter complètement la maladie et, potentiellement, la guérir”.

Hémisphérotomie : la fillette restera la même après la rééducation

La petite fille a subi l'hémisphérotomie le 28 septembre dernier, selon la page Go fund Me lancée par sa famille.

Auparavant, les médecins retiraient directement la moitié du cerveau, mais cela entraînait plus de complications. Avec l’hémisphérotomie, la récupération est meilleure. Les médecins de la fillette assurent ainsi que le côté gauche de son cerveau pourra compenser et parvenir à faire tout ce que le côté droit avait l'habitude de faire. Pour eux, après des séances de réadaptation, elle sera la "même personne", les convulsions en moins.

Les nouvelles données par sa maman sur le compte Instagram sont encourageantes. La petite fille a été transférée dans un centre de rééducation. Elle commence à contrôler sa jambe gauche et parvient à monter et à descendre des marches. Toutefois, comme le rappelle sa maman, le chemin sera long avec de nombreuses séances de rééducation, d'orthophonie et d'ergothérapie.