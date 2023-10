Papillomavirus et Covid-19 : deux campagnes de vaccination débutent ce lundi

L'ESSENTIEL Ce lundi 2 octobre débutent deux campagnes de vaccination : celle contre la Covid-19 et celle contre le papillomavirus (HPV).

Ce lundi 2 octobre débutent deux campagnes de vaccination en France : celle contre la Covid-19 et celle contre le papillomavirus (HPV).

La campagne de vaccination contre le HPV

La campagne de vaccination contre le HPV concerne uniquement les jeunes en classe de 5ème. Des médecins vont se déplacer dans les collèges et procéder aux deux injections avec l'accord des deux parents.

"On estime que les Français ont 80 % de chances de rencontrer le HPV au cours de leur vie. Un nouvel article paru récemment dans The Lancet Global Health a également établi que 21 % des hommes de plus de 15 ans sont porteurs d’un type de HPV. Chez les femmes, la fréquence du portage des HPV oncogènes est de 14,32 % et diminue avec l’âge (19,4 % entre 25 et 29 ans et 8 % après 60 ans)", expliquait il y a peu à Pourquoi docteur le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue Contre le Cancer.

Ainsi, en France, 6.400 cancers annuels sont attribuables aux HPV. Cela représente près de 2 % des cancers incidents (3.000 d’entre eux concernent le cancer du col de l’utérus, 1.500 concernent la sphère ORL et 1.500 concernent les cancers de l’anus, le reste se répartissant entre les cancers de la vulve, du vagin et du pénis).

La campagne de vaccination contre la covid-19

Concernant la campagne de vaccination contre la Covid-19, "il est important de rappeler que la vaccination reste possible et gratuite pour toutes les personnes qui le souhaitent", insistait le ministère de la Santé dans un communiqué publié à la mi-septembre. Elle ciblera essentiellement les plus de 65 ans, les individus fragiles atteints de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d’Ehpad ou encore les personnes au contact de personnes sensibles.

Initialement prévue pour le 17 octobre, la campagne de vaccination a été avancée de deux semaines pour endiguer la reprise de l'épidémie. Selon les données récentes publiées par le réseau Sentinelles, le taux d'incidence des cas de Covid-19 présentant des signes de troubles respiratoires et vus en consultation de médecine générale s'est élevé à 95 cas pour 100 000 habitants la semaine du 18 au 24 septembre 2023, engendrant ainsi 62 905 nouveaux cas en une semaine.

Depuis le début de l'épidémie il y a trois ans, la Covid-19 a entraîné le décès d'au moins 167 985 personnes en France.