HPV : bientôt un vaccin contre les cancers induits par le papillomavirus humain ?

L'ESSENTIEL Les infections au papillomavirus humain (HPV) sont la cause de tous les cancers du col de l'utérus et de nombreux cancers oropharyngés et anogénitaux.

Une seule injection intramusculaire du nouveau vaccin lentiviral a permis l'éradication complète des tumeurs chez 100 % des souris et s'est également révélée efficace contre les métastases pulmonaires.

Le traitement sera testé sur différents patients ayant des cancers du col de l’utérus ou oropharyngés début 2024.

Les infections au papillomavirus humain sont la cause de tous les cancers du col de l'utérus et de nombreux cancers oropharyngés et anogénitaux. Les vaccins anti-HPV actuellement disponibles induisent des anticorps neutralisants, mais n'ont aucun effet thérapeutique sur les tumeurs déjà installées. Cela signifie que même chez les personnes vaccinées, il existe toujours un risque de développer un cancer lié au HPV. C'est là que le nouveau candidat-vaccin lentiviral (dont le VIH est le plus connu de la famille des lentivirus) entre en jeu.

HPV : le vaccin a éliminé les tumeurs chez 100 % des animaux

Dans le cadre de l'étude, dans la revue EmboMolecularMedicine, les chercheurs ont administré une seule injection intramusculaire de ce vaccin à des souris porteuses de tumeurs déjà présentes induites par le HPV. Les résultats ont été significatifs, et pour cause, le vaccin a permis l'éradication totale de la tumeur et l'élimination complète des métastases chez 100 % des animaux de laboratoire. Il a également été efficace contre les métastases pulmonaires, ce qui est encourageant pour le traitement des cancers avancés. Le vaccin sera testé chez l’Homme, plus précisément sur différents patients ayant des cancers du col de l’utérus ou oropharyngés, début 2024 au Moffitt Cancer Institute de Floride aux États-Unis.

Combiner le vaccin lentiviral avec un traitement inhibiteur du point de contrôle

Ce qui rend ce vaccin encore plus intéressant, c'est que les chercheurs ont découvert que ce nouveau vaccin lentiviral peut être combiné avec un traitement inhibiteur du point de contrôle pour maximiser son effet thérapeutique. Cette combinaison a montré des résultats encourageant en tant qu'immuno-oncothérapie contre les tumeurs malignes à HPV, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles stratégies pour combattre cette forme de cancer. Les traitements inhibiteurs du point de contrôle, également connus sous le nom d'immunothérapie, sont déjà utilisés dans le traitement de certains types de cancer et peuvent renforcer la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses.