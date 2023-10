Pourquoi faut-il éviter de ruminer le passé avec son partenaire ?

L'ESSENTIEL Ressasser le passé, remuer les erreurs et les blessures déjà cicatrisées peut, à terme, sonner le glas de la relation.

En revenant sans arrêt sur les erreurs passées de votre partenaire, vous alimentez le ressentiment et la rancune, créant ainsi un climat toxique.

Ainsi, au lieu de progresser ensemble, le couple stagne, voir régresse. À l'inverse, il est impératif de pratiquer une communication saine et constructive.

Pourquoi faut-il éviter de ruminer le passé ?

Si parler du passé peut être anodin au premier abord, le ressasser peut avoir des conséquences néfastes sur la relation. En revenant sans arrêt sur les erreurs passées de votre partenaire, vous alimentez le ressentiment et la rancune, créant ainsi un climat toxique.

Chaque rappel du passé est comme un couteau enfoncé un peu plus profondément dans la plaie, rendant difficile, voire impossible, le processus de guérison et de réconciliation. Votre partenaire peut alors se sentir jugé en permanence, évitant de partager ses sentiments et ses pensées.

Ressasser le passé enferme dans un schéma négatif

Ruminer en permanence les erreurs du passé enferme dans un schéma négatif où le pardon et la rédemption deviennent impossibles. Quand on reste sur les erreurs passées, nous avons du mal à évoluer en tant qu'individus. Au lieu de progresser ensemble, le couple stagne, voir régresse.

Les moments heureux du présent sont ainsi teintés de blessures anciennes qui empêchent pleinement de profiter de la relation et de bâtir un avenir solide ensemble.

Comment laisser le passé derrière soi et se concentrer sur le présent et l'avenir ?

Pour cultiver une relation solide et épanouissante, il est impératif de pratiquer une communication saine et constructive :

• Apprenez à pardonner à votre partenaire pour les erreurs passées afin de vous libérer de la rancune et permettre à la relation de guérir.

• Soyez à l'écoute de votre partenaire, sans jugement ni critique, en comprenant que chacun fait des erreurs.

• Communiquez ouvertement et honnêtement sur vos sentiments et vos préoccupations de façon respectueuse, sans passer par les reproches basés sur le passé.

• Apprenez à trouver des compromis et à avancer ensemble.

En savoir plus : "Vivre à deux, s’entendre mieux: Comment la communication émotionnelle peut sauver votre couple I Retrouver l’harmonie dans le couple par une communication authentique" de Patrick Sumert.