L'impact des écrans sur un enfant dépend beaucoup de l'environnement familial

L'ESSENTIEL Le temps passé devant les écrans est néfaste pour le développement cognitif des enfants.

Mais les facteurs sociaux comptent tout autant, comme les moments de visionnage de la télévision.

Par exemple, l'utilisation de la télévision pendant les repas est associée à une moins bonne acquisition du langage.

Depuis plusieurs années, des études mettent en avant les conséquences néfastes d’une surexposition des plus jeunes aux smartphones, tablettes ou télévisions. Une recherche récente, menée par des chercheurs français du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques le démontre une nouvelle fois, mais elle révèle qu’un facteur a encore plus d’importance : le contexte familial. Les résultats de ces travaux sont publiés dans The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Écrans et développement : des études scientifiques difficiles à réaliser

La science a peu de recul sur les écrans, car leur utilisation massive est relativement récente, ce qui rend difficile l’obtention de données. Les études existantes sont réalisées grâce à des cohortes, des groupes de participants suivis sur le long terme. Cette recherche française s’appuie sur la cohorte ELFE : elle a utilisé les données de 14.000 enfants, collectés de leurs 2 ans à leurs 5 ans et demi.

Développement cognitif des enfants : comment a été réalisée cette étude sur les enfants ?

"Les parents ont rapporté le temps d’écran quotidien chez leur enfant à 2 ans, 3,5 ans et 5,5 ans, précisent les auteurs dans un communiqué. Il leur a également été demandé de rapporter s’ils allumaient la télévision durant les repas en famille lors de la 2e année de l’enfant." En parallèle, les scientifiques les ont interrogé sur leurs habitudes de vie et sur leurs activités quotidiennes. "Enfin, différents domaines cognitifs ont été évalués : développement du langage à 2 ans, raisonnement non verbal à 3,5 ans et développement cognitif global à 3,5 et 5,5 ans", soulignent-ils.

Leurs résultats correspondent à ce que démontre la science depuis plusieurs années : aux âges de 3,5 et 5,5 ans, le temps d’exposition aux écrans était associé à de moins bons scores de développement cognitif global, "en particulier dans les domaines de la motricité fine, du langage et de l’autonomie", notent les auteurs.

Écrans : le mode de vie a un impact plus important sur le développement cognitif des enfants

Mais la suite de leurs travaux a montré l'importance d'autres paramètres sur le développement des enfants. "Lorsque les facteurs relatifs au mode de vie et susceptibles d’influencer le développement cognitif étaient pris en compte dans les modèles statistiques, la relation négative se réduisait et devenait de faible magnitude", préviennent les auteurs. Par exemple, le moment d’exposition semble avoir un impact important : le fait d’avoir la télévision allumée pendant les repas, quelle que soit la durée, était associé à de moins scores de développement en ce qui concerne le langage. "Cela pourrait s’expliquer par le fait que la télévision, en captant l’attention des membres de la famille, interfère avec la qualité et la quantité des interactions entre les parents et l’enfant. Or, celle-ci est cruciale à cet âge pour l’acquisition du langage, explique Shuai Yang, doctorant et co-auteur de l’étude. (…) De plus, la télévision ajoute un fond sonore qui, lorsqu’il se superpose aux discussions familiales, va rendre difficile le déchiffrage des sons pour l’enfant et limiter la compréhension et l’expression verbales."

Or, l’utilisation de la télévision pendant les repas peut être liée à des facteurs sociaux. "Dans les milieux sociaux favorisés, les temps d'écran ont tendance à être en moyenne plus courts et on a tendance aussi à avoir la télévision éteinte pendant les repas, développe Jonathan Bernard, auteur principal de l’étude, dans une interview à France Culture. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en compte les facteurs sociaux parce que ces facteurs sociaux influent à la fois sur le temps d'écran ou le fait que la télévision soit allumée pendant le repas, mais aussi sur le développement cognitif des enfants." Quel que soit le moment, les autorités sanitaires françaises recommandent d'éviter d'exposer les enfants de moins de trois ans à la télévision.