Avoir la télé allumée pendant les repas retarde les enfants

L'ESSENTIEL Une exposition prolongée aux écrans nuit au développement cognitif des jeunes enfants selon une nouvelle étude de l'INSERM.

Avoir la télévision allumée pendant les repas en famille à l’âge de 2 ans freine le développement du langage.

La télévision ajoute un fond sonore qui, lorsqu’il se superpose aux discussions familiales, va rendre difficile le déchiffrage des sons pour l’enfant.

Selon une nouvelle étude, il existe une relation néfaste entre le temps d'exposition aux écrans et le développement cognitif des enfants. En analysant les données de participants âgés de 2 à 5 ans, les chercheurs ont constaté que plus le temps passé devant les écrans était important, plus les scores de développement cognitif global étaient faibles. Plus précisément, les domaines de la motricité fine, du langage et de l'autonomie semblaient être les plus touchés par l'exposition excessive aux écrans.

Développement cognitif des enfants et influence de la télévision

Cependant, les chercheurs ont également constaté que l'impact de l'exposition aux écrans variait en fonction du contexte de vie familial en prenant en compte des facteurs tels que le niveau socioéconomique, le niveau d'éducation des parents et les activités quotidiennes de l'enfant. Ils ont alors observé que la relation négative entre le temps d'exposition aux écrans et le développement cognitif était atténuée : "Les résultats de l’étude montrent aussi que, indépendamment du temps d’exposition, avoir la télévision allumée pendant les repas en famille à l’âge de 2 ans (ce qui concernait 41 % des enfants) était associé à de moins bons scores de développement du langage au même âge. Ces enfants présentaient également un moins bon développement cognitif global à 3 ans et demi", explique Shuai Yang, doctorant et premier auteur de l’étude pour l’INSERM.

Une des découvertes intéressantes de cette étude est le lien entre l'exposition à la télévision pendant les repas familiaux et le développement précoce du langage chez les enfants. Les chercheurs ont réussi à mettre en évidence que les enfants les plus exposés à la télévision pendant les repas avaient un développement linguistique plus faible par rapport à ceux qui n'étaient pas exposés. Cela souligne l'importance d’éteindre au maximum la télévision pendant les moments de repas en famille afin de favoriser les échanges à table et ainsi favoriser un apprentissage varié de la langue chez les enfants : "Cela pourrait s’expliquer par le fait que la télévision, en captant l’attention des membres de la famille, interfère avec la qualité et la quantité des interactions entre les parents et l’enfant. Or, celle-ci est cruciale à cet âge pour l’acquisition du langage", avant de poursuivre, : "de plus, la télévision ajoute un fond sonore qui, lorsqu’il se superpose aux discussions familiales, va rendre difficile le déchiffrage des sons pour l’enfant et limiter la compréhension et l’expression verbales."

Développement cognitif des enfants : d'autres facteurs à prendre en compte

Les résultats de cette étude suggèrent que le temps passé en face d’un écran n'est pas le seul facteur à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'évaluer l'impact sur le développement cognitif des enfants. Le contexte d'exposition, tel que le cadre familial et les activités quotidiennes de l'enfant, joue également un rôle significatif : "Les premières années de vie sont décisives pour le développement cognitif, mais aussi dans la mise en place des habitudes de vie, détaille Jonathan Bernard. Lorsqu’un enfant utilise un écran excessivement, il le fait au détriment d’autres activités ou interactions sociales essentielles pour son développement".

Bien que cette étude fournisse des informations importantes sur l'impact de l'exposition aux écrans sur le développement cognitif des enfants, les chercheurs soulignent que des études à plus long terme sont nécessaires pour évaluer l'impact cumulatif de ces effets. En comprenant mieux ces effets, il sera possible de mettre en place des mesures préventives plus efficaces pour préserver le développement cognitif des enfants de la petite enfance à l'adolescence.