Un mode de vie sain renforce les capacités de raisonnement des jeunes enfants

L'ESSENTIEL L'amélioration de la qualité globale du régime alimentaire a permis d'améliorer les capacités de raisonnement des enfants au cours des deux premières années d'école.

Les jeunes consacrant plus de temps à la lecture et aux sports collectifs parvenaient aussi à mieux analyser et évaluer des situations en temps réel.

Le temps devant les écrans et les activités physiques non-encadrées étaient liés à de moins bonnes capacités de raisonnement.

Les capacités de raisonnement sont essentielles pour chaque enfant lorsqu'il s'agit d'apprendre, de résoudre des problèmes quotidiens et d’avoir de bons résultats à l'école. Récemment, des chercheurs de l’université de Finlande à Kuopio ont révélé avoir identifié un certain nombre de mesures que les parents peuvent prendre pour favoriser l'amélioration des capacités de raisonnement de leurs enfants au cours des deux premières années de leur scolarité.

Des habitudes alimentaires plus saines associées à de meilleures capacités de raisonnement

Dans une étude, ils ont voulu savoir si les changements dans la qualité de l'alimentation, l'activité physique et le comportement sédentaire étaient associés à des changements des fonctions cognitives chez les enfants. Pour les besoins des travaux, ils ont recruté 397 élèves, âgés de 6 à 9 ans, qui ont été divisés en deux groupes. Certains ont participé à une intervention de deux ans portant sur l'alimentation et l'activité physique et les autres étaient des participants "témoins". Dans le détail, les enfants et leurs parents qui faisaient partie du groupe d'intervention ont bénéficié de six séances de conseils diététiques de 30 à 45 minutes et de six séances de conseils en matière d'activité physique de 30 à 45 minutes.

"Les enfants ayant des habitudes alimentaires plus saines ont montré un développement cognitif plus important que les autres enfants. Plus précisément, une meilleure qualité globale du régime alimentaire, une consommation moindre de viande rouge et une consommation plus importante de produits laitiers à faible teneur en matières grasses ont été associées à de meilleures capacités de raisonnement", a expliqué Sehrish Naveed, auteur de recherches, dans un communiqué.

La lecture et les sports collectifs aident les enfants à mieux analyser le réel

Selon les résultats, publiés dans la revue Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, les jeunes qui consacrent plus de temps à la lecture et aux sports collectifs font preuve de meilleures capacités de raisonnement que leurs camarades. En revanche, le temps excessif passé sur un ordinateur et les activités physiques non-supervisées étaient associés à de moins bonnes capacités de raisonnement.

"Dans la vie des enfants en pleine croissance, l'alimentation et l'activité physique ne sont qu'un des facteurs qui influencent le mode de vie et les capacités de raisonnement. D'après notre étude, le fait d’adopter une alimentation saine et d'encourager les enfants à lire est bénéfique pour le développement des fonctions cognitives des enfants. En outre, la pratique d'un sport collectif semble favoriser les capacités de raisonnement", a conclu le Dr Eero Haapala, co-auteur des travaux.