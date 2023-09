Boire des sodas augmenterait vos risques de faire une dépression

L'ESSENTIEL Boire du soda augmente les risques de dépression.

Ce lien est visible même avec une consommation d’un soda de 200 millilitres par semaine.

Le poids et la glycémie n’ont en revanche pas de lien avec la dépression.

Obésité, problèmes cardiaques, cancer du foie, troubles de la mémoire… Plus il y a de recherches sur le sujet, plus la liste des effets néfastes de la consommation de sodas augmente. Et une étude, récemment publiée dans la revue Scientific Reports, en ajoute un : ces boissons sucrées augmenteraient le risque de dépression.

La consommation de soda favorise la dépression

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les données de 87.115 Coréens, âgés de de 32 à 46 ans (39,5 ans en moyenne) et qui n’avaient jamais souffert de problèmes de santé mentale avant l’étude. Ils ont été suivis pendant un peu plus de cinq ans.

Tous ont rempli des questionnaires, sur leurs habitudes alimentaires et leur consommation de soda, sur leurs symptômes dépressifs et sur d’autres données (niveau d’activité physique, tabagisme, consommation d’alcool, etc.). À chaque séance de suivi, leur glycémie était mesurée.

Les participants ont été classés en cinq groupes allant de ceux qui ne consommaient jamais ou presque jamais de sodas à ceux qui en buvaient plus de cinq fois par semaine, avec des doses de 200 millilitres. Résultats : plus la consommation de sodas augmente, plus le risque de dépression est élevé, de façon proportionnelle.

Plus de risques même avec une faible consommation de sodas

“Il est surprenant de constater que même le groupe qui consommait des boissons gazeuses sucrées au moins une fois par semaine présentait une fréquence plus élevée de symptômes dépressifs que le groupe qui n'en buvait pas du tout”, explique Ju Young Jung, coauteur de l'étude sur le sujet et chercheur à l'hôpital Kangbuk Samsung de l'université Sungkyunkwan en Corée du Sud, à PsyPost.

En revanche, le poids et la glycémie n’avaient pas d’impact sur la dépression, bien qu’ils soient liés à la consommation de sodas. En effet, les scientifiques notent qu’à consommation égale de sodas, les participants prédiabétiques, diabétiques ou ceux sans problème de diabète avaient les mêmes niveaux de dépression.

“La consommation excessive de sucres ajoutés dans les boissons gazeuses n'est pas seulement un problème de la société occidentale, estime Ju Young-Jung. Dans les pays asiatiques comme la Corée du Sud [où l’étude a été menée], la tendance à boire des boissons gazeuses au lieu de l'eau augmente avec l'occidentalisation et cela peut entraîner une série de problèmes de santé.”