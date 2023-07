La consommation de sodas est liée à l’obésité chez les adolescents dans plus de 100 pays

L'ESSENTIEL La prévalence du surpoids et de l'obésité chez les adolescents variait de 3,3 % au Cambodge à 64 % à Niue.

De même, la prévalence des élèves consommant des sodas une ou plusieurs fois par jour variait de 3,3 % en Islande à 79,6 % à Niue.

Pour enrayer la pandémie d’obésité et de surpoids, des mesures doivent être prises pour réduire la consommation de boissons gazeuses chez les jeunes.

"La consommation de boissons gazeuses est associée à la prise de poids chez les enfants et les adolescents, mais on sait peu de choses sur le lien entre la consommation de boissons gazeuses et la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les jeunes", ont indiqué des scientifiques japonais et anglais. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open.

Surpoids, obésité : la prévalence chez les jeunes variait de 3,3 % à 64 %

Pour les besoins des travaux, ils ont utilisé les données de trois cohortes portant sur 405.528 adolescents scolarisés dans 107 pays, dont 65 étaient des pays à revenu faible ou intermédiaire et 42 des pays à revenu élevé. Les recherches portaient sur une étude mondiale sur la santé des élèves en milieu scolaire (2009-2017), un des travaux européens sur les comportements de santé des enfants d'âge scolaire (2017-2018) ainsi qu'une enquête américaine sur les comportements à risque des jeunes (2019).

Les auteurs ont constaté que la prévalence de la consommation quotidienne de sodas était associée à la prévalence du surpoids et de l'obésité. Dans le détail, la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les élèves variait de 3,3 % au Cambodge à 64 % à Niue (une île du Pacifique Sud). "La prévalence des adolescents consommant des boissons gazeuses au moins une fois par jour variait de 3,3 % en Islande à 79,6 % à Niue", peut-on lire dans les recherches.

Réduire la consommation de sodas pour "enrayer la pandémie de surpoids et d'obésité"

"En accord avec les preuves issues d'études de cohortes prospectives et d'essais randomisés, nos résultats confirment que la réduction de la consommation de boissons gazeuses devrait être une approche prioritaire pour enrayer la pandémie de surpoids et d'obésité chez les adolescents", a conclu l’équipe.

Pour rappel, les personnes obèses ou en surpoids ont plus de risques de développer des pathologies cardiovasculaires (hypertension, cholestérol, infarctus du myocarde, AVC, phlébite), des maladies chroniques (diabète de type 2, arthrose, apnée du sommeil, goutte) et des cancers (sein, œsophage, côlon, prostate, pancréas). "En plus des complications physiques, l’obésité peut être source de problèmes psychologiques. En effet, les rondeurs ne sont pas toujours faciles à assumer. Les personnes en surpoids ont donc parfois une estime de soi altérée et souffrent de discrimination", spécifie l’Assurance maladie.