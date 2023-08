Pourquoi la chirurgie bariatrique peut être une prévention contre le cancer

L'ESSENTIEL L'obésité augmente le risque de souffrir de certains cancers.

La chirurgie bariatrique, qui permet de perdre du poids, réduit l'incidence et la mortalité du cancer chez les personnes obèses.

Ce constat est uniquement valable pour les femmes.

Le surpoids et l’obésité sont responsables de près de 500.000 nouveaux cas de cancer chaque année, dans le monde. Ce chiffre est une estimation réalisée par des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer. Mais une perte de poids peut-elle inverser cette tendance ? Des chercheurs américains ont réalisé une recherche à ce sujet. Ils ont cherché à comprendre les effets de la chirurgie de l’obésité, aussi appelé chirurgie bariatrique, sur le risque de cancer. Leurs résultats sont parus dans le journal spécialisé Obesity.

Obésité : comprendre les effets de l’opération sur le risque de cancer

"Bien que des études aient établi une association positive entre l’indice de masse corporelle et l’incidence du cancer, la relation entre la réduction volontaire du poids corporel et la réduction du risque de cancer est moins claire, car il est difficile d’obtenir une perte de poids significative et durable au sein de grands échantillons de population", expliquent les auteurs. Mais des études ont montré une incidence et une mortalité plus faible du cancer chez des personnes ayant subi une chirurgie bariatrique en comparaison aux personnes non-opérées. Leurs travaux avaient pour objectif de confirmer cette association.

Cancer et obésité : une incidence et un risque de décès réduit grâce à la chirurgie

Les scientifiques de l’université de l’Utah ont comparé les données de santé de près de 22.000 personnes ayant subi une chirurgie de l’obésité à celles de personnes atteintes d’obésité et non-opérées. "Les résultats ont montré que le groupe de chirurgie bariatrique avait un risque 25 % inférieur de développer un cancer par rapport au groupe non-opéré", développent les auteurs. Puis ils ont trié les données selon le sexe et ont constaté que les patientes ayant subi une chirurgie bariatrique présentaient un risque réduit de 41 % de développer des cancers liés à l'obésité par rapport aux femmes n'ayant pas subi de chirurgie. "Le risque de cancer chez les patients masculins ayant subi une chirurgie bariatrique n'était pas inférieur à celui des sujets masculins non-opérés", observent-ils. Dans le détail, les femmes concernées avaient moins de risque de développer un cancer de l’utérus, du sein, des ovaires et du côlon. Leur risque de décès lié au cancer était également réduit de 47 %, en comparaison aux femmes souffrant d’obésité non-traitée par chirurgie.

Un nouvel argument en faveur de la chirurgie bariatrique

"Cette recherche représente une nouvelle étude importante qui soutient fortement les avantages à long terme de la chirurgie bariatrique dans la prévention du cancer", estime l’auteur principal de cette étude Ted D. Adams. "Ted Adams et ses collègues apportent une contribution importante à notre compréhension de la relation entre l'obésité et le cancer, complète David B. Sarwer, directeur du centre pour la recherche sur l’obésité à Philadelphie. Les résultats de cette étude s'ajoutent à la littérature déjà existante qui montre que la perte de poids importante observée avec la chirurgie bariatrique diminue le risque de plusieurs types de cancer." Pour lui, cela devrait faire partie des informations échangées entre les médecins et leurs patients atteints d’obésité lorsqu’ils évoquent la chirurgie bariatrique. En France, près de 60.000 personnes ont subi ce type d’opérations en 2016, soit environ 20 fois plus qu’en 1997.