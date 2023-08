Manger cette friandise peut réduire le risque de décès de 10%

L'ESSENTIEL Manger du chocolat noir et de bonne qualité peut réduire le risque de décès de 10 %.

En plus de réduire le risque de décès global, la consommation de chocolat noir a également été associée à une diminution des maladies cardiaques et de certains cancers.

L'impact positif du chocolat noir sur la santé est du aux flavanols et aux antioxydants.

Selon une étude récente relayée par The Sun, manger du chocolat peut réduire le risque de décès de 10%.

Diminution des maladies cardiaques et de certains cancers

Cette conclusion est basée sur les résultats d'une recherche menée auprès de 84 709 femmes ménopausées sur une période de 19 ans. Les femmes qui ont consommé 28 grammes de chocolat par jour pendant cette expérience ont montré moins de risque de mourir prématurément, peu importe la cause.

En plus de réduire le risque de décès global, la consommation de chocolat a également été associée à une diminution des maladies cardiaques et de certains cancers chez les participantes.

L'impact positif du chocolat noir sur la santé est du aux flavanols et aux antioxydants.

Limites de l'étude

Il convient de noter que ces bénéfices pour la santé ont été observés principalement avec le chocolat noir de haute qualité, contenant une plus grande concentration de cacao. Les chocolats au lait ou blancs contiennent souvent des quantités plus élevées de sucre et de matières grasses, ce qui peut annuler les effets positifs du chocolat sur la santé.

Il convient également de noter que cette étude se concentre principalement sur les bénéfices potentiels du chocolat pour les femmes ménopausées, et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets sur d'autres groupes de population.

Enfin, même s'il est noir, il faut consommer le chocolat avec modération, car une ingestion excessive de cet aliment peut entraîner une prise de poids et une augmentation du taux de sucre dans le sang, deux évolutions délétères pour la santé.