Voici nos conseils pour réduire votre consommation de sucre

L'ESSENTIEL La consommation de sucres au-delà de certaines quantités présente des risques pour la santé.

En effet, elle a un impact sur la prise de poids, l’augmentation de la triglycéridémie (taux de lipides dans le sang) et de l’uricémie (taux d’urée dans le sang), ainsi que sur le diabète de type 2 et certains cancers.

Il est donc conseillé de réduire le sucre en adoptant de bons réflexes.

En matière de nutrition, c’est souvent la dose qui fait le poison et le sucre en est un bon exemple.

En effet, s’il est une source d’énergie indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, l'excès de sucre peut entraîner surpoids, obésité et maladies qui y sont associées, comme le diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et certains cancers, rappelle l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) qui recommande de limiter sa consommation.

Pas plus de 100 grammes de sucre par jour

Parmi les glucides, on distingue les sucres (ou "glucides simples"), qui présentent souvent une saveur sucrée (glucose, fructose, galactose, maltose, lactose, saccharose), et les amidons (ou "glucides complexes"), indispensables par leur apport énergétique, digérés dans l’intestin et majoritairement absorbés sous forme de glucose.

L’Anses recommande ainsi de ne pas consommer plus de 100 g de sucres par jour (hors les sucres présents dans les produits laitiers) et pas plus d’une boisson sucrée.

Il est d’autant plus conseillé de faire attention à sa consommation de sucre, qu’au-delà du sucre “visible” comme celui que l’on met dans son café ou lorsque l’on prépare un dessert maison, on mange souvent du sucre sans le savoir.

Sucre : Attention aux mauvaises habitudes

Le sucre “caché” est en effet présent dans certains aliments naturels comme les fruits ou dans les plats industriels dont la quantité est parfois difficile à évaluer.

Pour limiter sa consommation de sucre, il y a donc de bons réflexes à adopter comme éviter au maximum les sodas et les jus de fruits et leur préférer de l’eau plate ou pétillante. En outre, il est conseillé de privilégier les yaourts natures aux crèmes dessert ou yaourts au fruit.

Les habitudes alimentaires sont également à revoir si l’on a tendance à grignoter dans la journée des produits sucrés. Dans ce cas, augmenter la part des féculents, des protéines et des fibres lors des repas peut être un bon moyen de se sentir rassasié.

De plus, remplacer les sucreries et les barres chocolatées par quelques noix peut être un bon moyen de diminuer sa consommation de sucre. Enfin lors des courses, jeter un œil aux étiquettes permet de surveiller l’apport réel de sucre à son alimentation et d’éviter les mauvaises surprises.