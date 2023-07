Barbie Feet Challenge : la tendance TikTok qui met les pieds en danger

L'ESSENTIEL Depuis la sortie du film Barbie, une des nouvelles tendances de TikTok est le Barbie Feet Challenge. Il consiste à marcher les pieds aussi arqués que la célèbre poupée.

Des podologues mettent en garde contre cette pratique qui favorise les entorses, les douleurs aux pieds, les lésions aux tendons d'Achille, les inflammations ou encore les chutes.

Ils déconseillent aussi de porter des talons hauts trop longtemps. Ces chaussures peuvent aussi créer des lésions aux pieds et aux chevilles.

Succès de l’été oblige, le film Barbie, sorti le 19 juillet 2023, a son challenge sur TikTok. Il s’agit de recréer la scène phare de la bande-annonce où l’on voit l’actrice Margot Robbie quitter ses talons hauts et marcher pieds nus en gardant la célèbre cambrure des pieds des poupées Mattel. Toutefois, ce jeu, surnommé "Barbie Feet Challenge", donne des sueurs froides aux podologues.

Barbie feet challenge : attention aux entorses de la cheville

Marcher sur la pointe des pieds quelques minutes ne met pas la vie en péril contrairement à d’autres challenges dangereux ayant circulé sur les réseaux sociaux ces dernières années. Sari Priesand, podiatre à l’école de médecine de l’université du Michigan, le reconnaît dans un communiqué de son établissement repris par Medicalxpress. "Je pense que c'est bien d'essayer cette tendance une fois pour voir si vous pouvez y parvenir”. Mais elle met en garde contre les risques de blessures : "si vous essayez à plusieurs reprises de le faire ou d'essayer de marcher de cette façon, ce n'est tout simplement pas naturel. Faire cela pendant de longues périodes peut être dangereux et causer des blessures".

En premier lieu, la position “pieds de Barbie” accroît l'inclinaison de la cheville. L'articulation et l'arrière pied sont alors instables, favorisant les entorses, les foulures, les tendinites, les chutes ou encore les fractures.

D’autres parties du pied peuvent aussi être affectées par cette position peu naturelle comme le tendon d'Achille, qui s'étend de l'arrière du talon et à travers l'articulation de la cheville. “Étirer la cheville dans une position anormale comme les pieds de Barbie peut provoquer un équinisme, une condition qui raccourcit le tendon d'Achille, entraînant beaucoup d'oppression et de douleur”, explique l’experte.

Tendons d’Achille : prudence avec les talons aiguilles

Dans le “Barbie Feet Challenge”, il n’y a pas que la position du pied qui est problématique. Les chaussures peuvent l’être également. Pour tourner cette scène devenue culte du film Barbie, Margot Robbie a expliqué que ses chaussures avaient été fixées au sol par du double-face et qu’elle se tenait à une barre. Ce dispositif lui a permis de réaliser la prise de vue environ huit fois sans incident. En revanche, très peu d'utilisateurs de TikTok prennent ces précautions et se retrouvent ainsi à exercer toute la pression de leur corps sur l'avant de leurs pieds. “Cela peut entraîner une affection appelée métatarsalgie, une blessure à la plante du pied ou une inflammation entre les os métatarsiens”, indique l’experte.

La podiatre américaine ajoute que les chaussures de type “Barbie”, c’est-à-dire des talons vertigineux, ne sont pas les souliers “les plus sains pour nos pieds” et “les porter comporte des risques similaires à ceux du Barbie Feet Challenge”.

Les talons aiguilles exercent une pression supplémentaire sur l'avant du pied et favorisent :

les atteintes du tendon d'Achille ;

les cloques ;

le développement des callosités ;

les douleurs aux pieds, notamment pour les personnes qui ont des oignons.

"Si la chaussure n'est pas confortable au départ, ce ne sera probablement pas un bon choix si vous devez la porter pour travailler, vous déplacer, rester debout pendant de longues périodes ou pour d'autres activités quotidiennes", met en garde Sari Priesand.

Bien sûr, à la différence de Barbie, nous pouvons facilement retirer nos talons hauts et opter pour des baskets ou des tongs si les douleurs deviennent trop importantes. Toutefois, la podiatre prévient que certains patients atteints de diabète ou ceux qui ont des problèmes neurologiques peuvent rencontrer des difficultés, à savoir quand changer ou renoncer à leurs paires favorites, car ils ont moins de sensations dans leurs pieds. Les risques de blessures sont alors plus importants pour eux.

Barbie feet challenge : comment soulager les douleurs aux pieds ?

La récupération des blessures liées au Barbie feet challenge ou à l’excès de talons hauts dépend de leur gravité. “Les blessures simples comme l'inflammation peuvent généralement être traitées avec des anti-inflammatoires, du repos et le port de chaussures plus appropriées pendant une semaine ou deux. Des bains de sel ou de glace d'Epsom et même des analgésiques en vente libre peuvent également aider à soulager les douleurs légères causées par le Barbie Feet Challenge”, conseille Sari Priesand.

Pour les blessures plus graves comme les fractures ou les grosses entorses, des soins médicaux seront nécessaires et demandent une consultation auprès des spécialistes.