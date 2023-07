Léna Situations hospitalisée pour un ulcère gastrique : comment se manifeste cette maladie ?

L'ESSENTIEL L’influence Léna Situations, âgée de 25 ans, a été hospitalisée à cause d’un ulcère à l’estomac.

Ce dernier aurait été "accentué par le stress et l’anxiété", "deux facteurs déjà bien présents" dans sa vie.

Cette maladie se manifeste par des douleurs du creux épigastrique.

"Je ne pouvais pas faire un documentaire depuis trois semaines sur la création d’une marque, faire la promotion de l’ambition et de la passion sans vous parler des limites de la pression et de la santé. La vie ces derniers mois a été très étrange et imprévue." C’est ce qu’a écrit l’influenceuse Léna Situations, Léna Mahfouf de son vrai nom, très largement suivie sur les réseaux sociaux, dans la première partie de la légende de sa photo, publiée sur son compte Instagram, où elle est allongée sur le lit d’un hôpital.

Au bout de quelques lignes, elle a annoncé à avoir été hospitalisé après avoir souffert d’un ulcère à l’estomac. Pour rappel, il se caractérise par une plaie profonde qui se forme dans la paroi interne de l’organe. Selon l’Assurance maladie, cette pathologie résulte d'une inflammation chronique de cette paroi, favorisée par la bactérie Helicobacter pylori présente dans le tube digestif.

Chez la jeune femme, âgée de 25 ans, l’ulcère gastrique "a été accentué par le stress et l’anxiété. Deux facteurs déjà bien présents dans ma vie depuis des années, mais qui ont pris une grande place en fin d’année dernière. L’acide dans mon estomac a ensuite touché à mes dents, d’où mes nombreux voyages chez le dentiste." Ces derniers mois, la vingtenaire a été critiquée pour sa prise de poids lors de son apparition au Festival de Cannes ou sa venue à l'avant-première mondiale du film Barbie à Los Angeles.

Ulcère à l’estomac : quels sont les symptômes ?

Chez certaines personnes, l’ulcère gastrique peut être asymptomatique, tandis que pour d’autres, il peut se manifester par des douleurs au niveau de l’épigastre, soit en haut et au milieu de l’abdomen. Ces dernières ressemblent à une crampe ou à une sensation de faim douloureuse et surviennent une à trois heures après un repas. Elles peuvent également survenir la nuit. La douleur est calmée par la prise d’aliments ou d’un médicament contre les sécrétions acides. Elle se manifeste souvent par poussées de quelques semaines, alternant avec des phases sans symptôme. "Un ulcère de l'estomac ou du duodénum peut aussi engendrer des manifestations plus atypiques, comme une simple gêne sous les côtes", indique l’Assurance maladie. La prise en charge de cette maladie repose sur un traitement médicamenteux ou chirurgical.

"Je n’avais jamais réellement pris le temps d’écouter mon corps"

"J’ai pris le temps de faire les examens, de comprendre ce qu’il se passe dans mon corps et de comment je m’en suis retrouvée là. Bien que plusieurs facteurs soient indépendants de ma volonté, je n’avais jamais réellement pris le temps d’écouter mon corps et d’essayer de traduire ses maux. Je ne voyais pas d’autre façon de conclure ce documentaire que de partager ma prise de conscience sur le fait que nous ne sommes pas invincibles, que notre corps est une machine à chérir et à entretenir. Prenons soin de nous", a conclu Léna Situations.