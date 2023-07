Jardinage : gare aux blessures !

L'ESSENTIEL Ces dernières années, de plus en plus de personnes se coupent les mains, se blessent les pieds ou tombent en s’occupant de leurs plantes.

Parmi les maladies auxquelles les adultes peuvent être exposés lorsqu’ils jardinent, on retrouve le tétanos, la légionellose et la leptospirose.

En cas de plaies, il convient de les nettoyer et de les couvrir afin de réduire le risque d'infection.

Durant la période estivale, de nombreuses personnes jardinent pour s’occuper et profiter du beau temps. Cependant, le jardinage n’est pas une activité sans risques. Récemment, Stephen Hughes, chercheur à la Anglia Ruskin University (UK), un spécialiste en médecine d’urgence signale avoir soigné plusieurs adultes ayant eu des plaies et lésions au niveau des mains et des pieds, qui ont été causés par l’utilisation de haches, de sécateurs, de tondeuses à gazon ou de fourches. "Ces dernières semaines, j’ai vu arriver des personnes suite à des chutes d’échelles, avec des blessures à la tête dues à des chutes sur le béton. Malheureusement, j’ai aussi confirmé le décès d’une personne âgée dont l’enthousiasme à pelleter s’est avéré trop fort pour son cœur", a-t-il précisé.

Légionellose, tétanos… Ces infections auxquelles on peut être exposé en jardinant

Dans une publication de The Conversation, le spécialiste en médecine d’urgence a rappelé les dangers auxquels on s'expose lorsqu'on jardine. En plus des blessures liées à l'utilisation des outils classiques ou électriques, il existe également des risques sanitaires. L'un d’entre eux est le tétanos. Il s’agit d’une infection potentiellement grave provoquée par la toxine libérée par la bactérie Clostridium tetani. "Beaucoup associent le tétanos à des objets tels que des clous rouillés. C’est vrai, mais ce micro-organisme est très répandu et il se trouve également dans le sol." En clair, une simple coupure ou blessure, suivie d’une exposition à la terre souillée, peut permettre à cette bactérie de pénétrer dans l’organisme.

Les sacs d'engrais font partie des éléments à surveiller, car ils peuvent contenir la famille de bactéries Legionella, responsables de la légionellose, une pathologie potentiellement mortelle notamment pour les personnes âgées et les adultes dont le système immunitaire est affaibli. "Votre propre tas de compost est également rempli de bactéries et de champignons divers", a indiqué Stephen Hughes. La moisissure Aspergillus présente dans le compost peut causer de graves lésions pulmonaires chez les personnes exposées. Enfin, le contact avec de l'eau contaminée par l'urine de rats, contenant la bactérie Leptospira, peut augmenter le risque de leptospirose.

Comment jardiner en toute sécurité ?

Bien que les risques existent, il est possible de prendre des mesures pour se protéger lorsque l’on jardine. Tout d'abord, il est essentiel de nettoyer et de couvrir les plaies afin de réduire le risque d'infection. Il faut s’assurer que ses vaccins soient à jour, en particulier pour le tétanos. Lors de la manipulation du compost, il est recommandé de faire preuve de prudence et de porter des gants pour éviter tout contact direct avec les bactéries et les champignons potentiellement dangereux. De plus, il est important de prendre des précautions pour éviter les invasions de rats en gardant son jardin propre et en utilisant des méthodes de prévention adéquates. En ce qui concerne l’usage d'outils électriques, on recommande de suivre les consignes de sécurité et de porter des équipements de protection adaptés.