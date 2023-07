Pratiquer une activité physique intense avant une chirurgie améliore la récupération

L'ESSENTIEL Le High Intensity Interval Training (HIIT) est un entraînement en intervalles de haute intensité composé de phases d’action puis de récupération active.

Pratiquer cette activité physique quatre semaines avant une opération a augmenté les conditions cardiorespiratoires des patients de 2,39 ml/min/kg.

Faire ce sport avant une chirurgie facilite aussi le rétablissement des patients avec une baisse de 56 % des complications postopératoires et des séjours plus courts à l'hôpital.

Le High Intensity Interval Training (HIIT) est un entraînement impliquant des intervalles d'aérobic répétés de haute intensité, à environ 80 % de la fréquence cardiaque maximale, suivis d'une récupération active. Cette activité sportive est associée à une amélioration des conditions cardiorespiratoires et peut améliorer les résultats après une intervention chirurgicale. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université d’Otago (Nouvelle-Zélande) dans une récente étude parue dans la revue Surgery.

Le HIIT augmente la condition cardiorespiratoire des patients opérés

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont passé en revue 12 recherches incluant 832 patients qui avaient fait des séances de HIIT durant quatre à six semaines. Les recherches examinées portaient sur tous les types d’interventions chirurgicales majeures, à savoir les opérations qui devaient durer plus de deux heures ou entraînaient une perte de sang anticipée supérieure à 500 ml. Elles comprenaient des chirurgies hépatiques, pulmonaires, colorectales, urologiques et abdominales. Dans le groupe ayant fait du HIIT, l’âge moyen des participants était de 66 ans et de 67 ans dans le groupe témoin.

"Les résultats regroupés suggèrent que le HIIT augmente la condition cardiorespiratoire de 2,39 ml/min/kg. Il s’agit non seulement d’une différence significative par rapport aux soins chirurgicaux classiques, mais aussi d’une pertinence clinique", ont écrit les scientifiques dans un communiqué. Pour rappel, la condition cardiorespiratoire est une mesure de la capacité de l'organisme à absorber l'oxygène et à l'acheminer vers les muscles et les organes pendant des périodes d'exercice prolongées.

Moins de complications postopératoires et des séjours plus courts à l'hôpital

Autre constat : la pratique de cette activité sportive intense avant une chirurgie permet de réduire de manière significative les complications postopératoires. Dans le détail, les auteurs ont constaté une diminution de 56 % des complications postopératoires chez les patients ayant suivi des séances de HIIT. Cette réduction des complications peut non seulement améliorer le rétablissement des patients, mais également réduire la durée d'hospitalisation.

"Les programmes comportant ce type d’entraînement peuvent être coûteux. Mais, leur financement peut permettre d'économiser de l'argent à long terme en réduisant le coût de l'hospitalisation et des complications chirurgicales", a indiqué Kari Clifford, auteure principale de l’étude. Désormais, l’équipe veut désormais déterminer comment mettre en place ces programmes. "Il n’est jamais trop tard pour améliorer sa condition physique, et cela peut vraiment faire une différence sur le plan de la santé dans le contexte chirurgical", a-t-elle ajouté.