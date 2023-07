Comment aider votre enfant dysphasique ?

L'ESSENTIEL La dysphasie est un trouble du langage qui concerne en moyenne 2% des enfants d'une classe d'âge.

Ce trouble perturbe l'apprentissage du langage et il est recommandé aux parents de consulter un orthophoniste.

Communiquer avec son enfant à travers des images ou des jeux permet de l'encourager à améliorer sa prononciation.

La dysphasie, appelée aussi "trouble du développement du langage", est un problème neurologique qui affecte environ 2 % des élèves d'une classe. Provoquant des limitations importantes sur le plan de l'expression orale, il nécessite une approche spécifique pour aider l'enfant à progresser.

Quels sont les défis de la dysphasie chez l'enfant ?

Ce trouble du développement du langage entraîne des limitations importantes et persistantes, à la fois pour la prononciation, l'élocution, la compréhension, l'utilisation des mots ou la construction des phrases. Si chaque enfant apprend à son rythme, en cas de dysphasie, l'évolution de l'apprentissage du langage s'arrête à un moment et entraîne des difficultés dans le quotidien, en particulier dans les relations sociales.

Quel est le rôle de l'orthophoniste ?

Lorsque des difficultés de langage sont observées chez un enfant, il est important de consulter un orthophoniste. Ce professionnel évalue les compétences linguistiques et élabore un plan d'intervention adapté à ses besoins spécifiques.

Il identifie des objectifs d'apprentissage comme l'utilisation de certains mots ou la construction de phrases complètes, et propose des exercices pour soutenir le développement du langage de l'enfant. Il travaille en général en étroite collaboration avec les parents, ou les éducateurs, ainsi que les professeurs.

Comment soutenir son enfant ?

En plus d'une assistance supplémentaire éventuelle à l'école, en partenariat avec l'équipe enseignante, les parents peuvent aussi aider leurs enfants dysphasiques au quotidien :

- Encouragez la communication sous forme de temps calmes, sans distraction, en montrant un intérêt pour ce que raconte votre enfant. Vous pouvez vous aider avec des supports visuels pour la compréhension comme des images ou des dessins.

- Aidez-le à développer son vocabulaire avec des jeux de mots, des devinettes ou des jeux de mémoire. Vous pouvez aussi lire des livres adaptés à son âge et discuter des mots et des concepts rencontrés. Par exemple, lors d'une visite au zoo, vous pouvez nommer les animaux et discuter de leurs caractéristiques tout en encourageant votre enfant à poser des questions sur ce qu'il voit.

- Pratiquez avec lui la prononciation sous forme de jeux de rôle, en l’encourageant à répéter des mots ou des phrases après vous de façon ludique. Cela peut être avec le jeu des charades où vous mimez des actions et des objets et vous demandez à votre enfant de prononcer le mot correspondant.

En savoir plus : "J'aide mon enfant en retard de langage" de Suzel Rocher et Aurélia Stéphanie Bertrand.